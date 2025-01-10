DEM Parti-Öcalan Görüşmesinde Konuşulanlar İlk Kez Ortaya Çıktı: Heyeti Dinlememiş! İşte Yaptığı Öneriler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışındaki tarihi çağrısı sonrası DEM Parti heyetinden Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde görüştü. Görüşme sonrası DEM Parti siyasi partilerle kritik temaslarda bulundu.

ÖCALAN, HEYETİN DIŞARIDAN AKTARIM YAPMASINA İZİN VERMEDİ

Siyaset arenasında en merak edilen ise DEM Parti heyeti ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan görüşmesinde neler konuşulduğuydu. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Öcalan, İmralı heyetinin dışarıdan aktarım yapmasına izin vermedi ve "Benim planlarım var. Gelecek sefer sizi dinlerim" dedi.

'TARİHİ FIRSAT, ŞANS'

Görüşme sonrası siyasi partilerle görüşen DEM Parti heyetine, bu talebin Öcalan'dan geldiği anlaşıldı. Öcalan, görüşmede heyetin siyasi partileri ziyaret etmelerini ve görüşlerini almalarını istedi. Terör örgütü PKK lideri Öcalan, MHP lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısını ise "Türkiye ve iktidar açısından tarihi fırsat, şans" olarak yorumladı.

Parti kaynakları, "Bu sorununun çözülmesi gerektiğini çok net olarak ifade ediyor. Bu fırsat kaçırılırsa, herkesin kaybedeceğini söylüyor. Aslında Bahçeli ve Öcalan'ın bu anlamda söyledikleri aynı" yorumunda bulundu.

Aktarılanlara göre, Öcalan silah bırakma çağrısına ilişkin bir yorum yapmazken; Kürt sorununun çözümünün zamanının geldiğini, bu fırsatın kaçırılması halinde, tüm kesimlerin 'kaybedeceği'ni söyledi. Görüşmede Öcalan'ın dikkat çeken bir diğer önerisi ise süreçte rol alanların güvenliğini sağlamaya dönük hukuki düzenleme getirilmesi oldu.

YÜKSEKDAĞ VE DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞÜLMESİNİ ÖCALAN İSTEMİŞ

Parti kaynaklarının anlatımına göre, Öcalan içinde bulunulan süreci 'pazarlık meselesi' olarak değerlendirmiyor, süreci 'toplumsal kabulün sağlanması için gereklilik' olarak görüyor. Öte yandan Öcalan, sürece tutuklu siyasetçilerin katkı sunmasını da istedi. Öcalan özellikle eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile eski milletvekili Leyla Güven'in ismini vererek bu isimlerin ziyaret edilerek mesajlarının iletilmesini istedi.

HEYETE 'AHMET TÜRK' ÖNERİSİ

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası siyasi partilere yaptığı ziyarette yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de yer almıştı. Hatta Sırrı Süreyya Önder yaptığı bir açıklamada Ahmet Türk'ün artık heyette olduğunu belirtmişti. Bu konuda da Öcalan'ın öneri verdiği ve siyasi parti ziyaretlerinde Ahmet Türk'ün de olmasını istediği belirtildi.

Terör örgütü lideri Öcalan ayrıca, CHP'nin de sürece katkı sunması mesajı iletti.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan süreç, MHP liderinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşması yönündeki çağrısından sonra yeniden gündeme oturmuştu.

DEM Parti Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da bir süredir Abdullah Öcalan'la görüşmek için resmi kurumlarla temas halindeydi. Öcalan, Ağustos 2024'te Adalet Bakanlığı’na başvurarak görüşme talebinde bulunmuştu.

Öcalan’la 43 ay sonra ilk görüş gerçekleşti. Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim’de İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. Ömer Öcalan'ın ilettiği mesajda Abdullah Öcalan, Bahçeli'nin teklifine verdiği yanıtta, “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” sözlerini sarf ederek iktidara bir mesaj vermişti.

Bahçeli, 26 Kasım Salı günkü grup toplantısında, 1 Ekim’den bu yana DEM Parti ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıları bir adım ileriye taşıyarak “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

MHP grubundan yaklaşık 2 saat sonra Meclis grup kürsüsüne çıkan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Eğer samimilerse bu başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Madem Öcalan'ı işaret ediyorsunuz, kapısını açın” yanıtını vermiş ve ardından da Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile birlikte İmralı’ya gidiş izni için Adalet Bakanlığı’na resmen başvuruda bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, DEM Parti'nin İmralı başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamalarda genellikle 'müsait bir zaman' vurgusu yapmış son açıklamasında da bütçe görüşmeleri sonrasına işaret etmişti.

DEM PARTİ-ÖCALAN GÖRÜŞMESİ

Ardından 27 Aralık'ta Adalet Bakanlığı, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vermişti. DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Önder ve Buldan'ın görüşme için sabah saatlerinde İmralı Cezaevi'ne gittiği, görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtilmişti. Görüşmenin ardından DEM Parti'den bir açıklama yapılmamış ve dün yoğun bir görüşme trafiğinin yaşandığı belirtilmişti.

İmralı'da dün görüşme yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, yazılı açıklama yaparak, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını kamuoyuna duyurmuştu.

Açıklamada, Öcalan'ın, Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmenin aciliyet kazandığı değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Ayrıca Öcalan'ın, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" sözleriyle pozitif adım ve çağrı yapmaya hazır olduğuna yönelik sözlerine yer verilmişti.

Yapılan açıklamada, "İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" denilmişti.

İki ismin ortak açıklamasında, "Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan açıklamaya göre Öcalan da, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” ifadelerini kullanmıştı. Öcalan yine, “Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” diye konuşmuştu.

Ardından, görüşmenin içeriğine ilişkin soru işaretleri ve tartışmalar üzerine Buldan ve Önder'den ikinci bir açıklama geldi. DEM Parti Basın Bürosu'ndan "Buldan ve Önder'in bilgilendirmesi" olarak duyurulan açıklamada şöyle denilmişti:

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."

DEM Parti, tüm bu süreçlerin ardından siyasi partilerle kritik temaslarda bulunmuştu. DEM Parti heyeti; AKP, MHP, CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisiyle görüşmüştü.

DEM Parti'den son yapılan açıklamada ise "Oyunbozanlığın ve kaçışın gerekçesini şimdiden oluşturmaya çalışanların farkındayız. Ancak buradan kimseye ekmek çıkmaz. Hiç kimse DEM Parti’den 'süreç karşıtlığı' çıkaramaz" denilmişti.

Kaynak: BBC Türkçe