Ahırdan Tarih Fışkırdı, Yarısı Müzede Yarısı 22 Yıldır Çıkarılmayı Bekliyor

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünde 2002 yılında bir vatandaşa ait ahırın zemininde Roma dönemine ait taban mozaiği bulunmuştu.

2 bin yıllık olduğu düşünülen mozaiğin bir kısmı, Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılıp, 2009 yılından itibaren Sivas Arkeoloji müzesinde sergilenmeye başlamıştı.

BİR PARÇASI HALA AHIRDA

Mozaiğin bir kısmının ahırda kalması sonrasında ahır sahibi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında hukuk mücadelesi başladı. Bakanlık, ahır ve çevresi sit alanı ilan etti. 22 yıldır ahırda bulunan Roma Dönemi eserinin parçası hala ahırda bulunuyor.

“ANA KOMPOZİSYONU HAYVAN TASVİRLERİ OLUŞTURUYOR”

Uzman Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, mozaik hakkında şu bilgileri verdi: Mozik; milattan önce 30, milattan sonra 395 yılları arasına tarihlendiriliyor. Mozaikte çeşitli tasvirler yer alıyor. Mozaiği yaklaşık 60 santimetre genişliğinde bordür çevreliyor. Burada baklava dilimi formunu da görmekteyiz. Bu baklava dilimlerinin içerisinde ise dört yapraklı bitkisel tasvirler bulunuyor. Mozaiğin ana kompozisyonunu ise çeşitli hayvan tasvirleri oluşturuyor.

Kaynak: İHA