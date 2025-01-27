Ev Sahibi-Kiracı Kavgası Cinayetle Bitti! Nedeni 'Pes' Dedirtti

ABD'de bir ev sahibi, termostatı değiştirmek istemesine öfkelendiği kiracısıyla kavga ederken onu önce darp etti, ardından silahla vurdu. Kiracı hayatını kaybederken, cinayetle yargılanacak saldırgan gözaltına alındı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Ev Sahibi-Kiracı Kavgası Cinayetle Bitti! Nedeni 'Pes' Dedirtti

Dünyanın birçok yerinde ev sahibi-kiracı kavgaları gündemden düşmezken, son olarak ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde bir ev sahibi, termostat yüzünden çıkan kavgada kiracısını vurarak öldürdüğü iddiasıyla cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Tutuklama raporuna göre; 25 Ocak Cumartesi günü yerel saatle 08.00 sularında 37 yaşındaki Adam Louis Anson, elinde yarı otomatik bir tabancayla 57 yaşındaki Carlos Alberto Gonzalez'in kendi eviyle aynı mülkte bulunan dairesine yaklaşıp penceresini çalarak içeri girmeye çalıştı. Polis ofisinden yapılan açıklamada, Anson'ın koridordaki termostatı değiştirmek istediği iddia edildi.

Ev Sahibi-Kiracı Kavgası Cinayetle Bitti! Nedeni 'Pes' Dedirtti - Resim : 1

911'İ ARAMADAN SICAKLIĞI DEĞİŞTİRDİ

Polisin açıklamasına göre, Gonzalez Anson'a kapısını açtığında, 37 yaşındaki adam zorla daireye girip kiracısını yumruklamaya başladı. Ev sahibi, Gonzalez'i dairenin dışına, mülkün arka bahçesine sürükleyerek silahla birkaç kez kafasına ateş etti. Ardından Anson dairenin içine girdi ve kendi evine dönüp 911 Acil Merkezi'ni aramadan önce sıcaklığı değiştirdi. Rapora göre, 911 araması sırasında Anson, operatörlere Gonzalez'in kendisini vurmaya çalıştığını söyledi ve ateş etmenin nefsi müdafaa olduğunu söyledi.

Hastaneye kaldırılan Gonzalez, oradaki tüm müdahalelere rağmen aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Anson, "ikinci derece cinayet", "silahlı saldırı" ve "darp" suçlamalarıyla karşı karşıya.

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Kaynak: Haber Merkezi

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