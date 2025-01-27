Rusya, Putin-Trump Görüşmesine Hazırlanıyor

Olası bir Putin-Trump görüşmesi dünyanın merak ettiği konular arasında yer alırken, Kremlin cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın görüşme için hazırlık yaptığını vurguladı.

Son Güncelleme:
Rusya, Putin-Trump Görüşmesine Hazırlanıyor

ABD'de Donald Trump'ın yeniden Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Kremlin cephesinden olası bir Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya, Putin-Trump Görüşmesine Hazırlanıyor - Resim : 1

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da değerlendirmede bulundu. Peskov, Putin’in ABD’ye gidip gitmeyeceğine ile ilgili soruya, “Bu, liderler tarafından böyle bir görüşmeyi organize etmeyi uygun gördükleri bir zamanda istişare edilir. Şimdiye kadar Amerikalılardan herhangi bir sinyal almadık, bu yüzden kendi takvimimiz üzerinde çalışıyoruz” yanıtını verdi.

Rusya'nın görüşme için hazırlık yaptığını vurgulayan Peskov, "ABD de benzer hazırlık durumunu sürdürüyor. Görünen o ki, zaman gerekiyor” dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Vladimir Putin Donald Trump Rusya ABD
Son Güncelleme:
125 bin TL'nin 1 Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Belli Oldu 125 bin TL'nin 1 Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Belli Oldu
İsrail'le Rehine Krizi Çözüldü: On Binlerce Filistinli Topraklarına Doğru Yola Çıktı On Binlerce Filistinli Topraklarına Doğru Yola Çıktı
Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar
Pakistan'da LPG Yüklü Tanker Patladı: Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Pakistan'da LPG Yüklü Tanker Patladı: Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Trump, Başkan Olur Olmaz İmzalamıştı! Hepsi Durduruldu: Sadece İki Ülke Muaf Başkan Olur Olmaz İmzalamıştı! Hepsi Durduruldu
Teğmenler İçin Kader Haftası Teğmenler İçin Kader Haftası
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki İçin Çağrı! Rekor Seviyeye Yükseldi: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1’i… Araç Sahipleri ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki Bekliyordu
SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor
İstanbul’da Yaşayanlar Havalara Uçacak! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu
SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat
Hakan Kara ‘Devede Kulaktır’ Diyerek Açıkladı: Faizde Parası Olanlar Dikkat, Etkisi Çok Sert Olacak Hakan Kara ‘Devede Kulaktır’ Diyerek Açıkladı: Faizde Parası Olanlar Dikkat, Etkisi Çok Sert Olacak