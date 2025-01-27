Rusya, Putin-Trump Görüşmesine Hazırlanıyor

ABD'de Donald Trump'ın yeniden Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Kremlin cephesinden olası bir Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da değerlendirmede bulundu. Peskov, Putin’in ABD’ye gidip gitmeyeceğine ile ilgili soruya, “Bu, liderler tarafından böyle bir görüşmeyi organize etmeyi uygun gördükleri bir zamanda istişare edilir. Şimdiye kadar Amerikalılardan herhangi bir sinyal almadık, bu yüzden kendi takvimimiz üzerinde çalışıyoruz” yanıtını verdi.

Rusya'nın görüşme için hazırlık yaptığını vurgulayan Peskov, "ABD de benzer hazırlık durumunu sürdürüyor. Görünen o ki, zaman gerekiyor” dedi.

Kaynak: DHA