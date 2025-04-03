İki Grup Arasında Çıkan Kavgada Kan Aktı

Çankırı’da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, 20 yaşındaki A.Ö.Ö., aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

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İki Grup Arasında Çıkan Kavgada Kan Aktı

Olay, Buğday Pazarı Mahallesi Çarşamba Pazarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.A. (19), M.A. (25), A.F.C. (27) ve A.Ö.Ö. (20) arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Husumetli olduğu öğrenilen L.A., A.Ö.Ö.’yü bıçakla yaraladı.

3 GÖZALTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli L.A. ile birlikte M.A. ve A.F.C., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, A.Ö.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Çankırı Kavga Bıçaklı Saldırı
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