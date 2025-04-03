Boşanma Aşamasında Bir Dehşet Daha! Silahla Kapıya Dayandı

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Boşanma aşamasındaki bir kadın daha ölümle burun buruna geldi.

Ataşehir'de M.C. isimli erkek, boşanma aşamasındaki eşinin evinin önüne gitti. M.C., yanında getirdiği tabancayla eşinin yanına gelmesi için havaya bir el ateş açtı.

Kadın gelmeyince ise silahı başına doğrultup intihara kalkıştı. Bunun üzerine kadın aşağı indi. İkili arabaya binip bölgeden uzaklaştı.

Yapılan çalışmalar sonucu Ataşehir Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanan M.C, tutuklandı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA