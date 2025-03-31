Bir Şüpheli Kadın Ölümü Daha! Önce Alt Geçide ‘Düştü’, Ardından Araba Çarptı
Bir kadın daha şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Eskişehir'de üst yoldan alt geçide 'düşen' kadına araç çarptı. Aracın plakası henüz belirlenemezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Eskişehir-Ankara yolu Ankara istikametinde, bir kadın üst yoldan İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'ne düştü. Ardından kadına plakası belirlenemeyen bir araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA