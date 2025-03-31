Husumetli Ailelerin Kavgası Ölümle Bitti

Tekirdağ'da husumetli iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ekipler olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 30 Mart Pazar günü saat 19.30 sıralarında aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Bıçakların kullanıldığı kavgada Murtaza T. hayatını kaybederken, Cem T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cem T. hastaneye kaldırılırken, Murtaza T.'nin cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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