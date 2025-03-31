Volkan Konak'ın Ailesi Hakaret İçerikli Paylaşımlar İçin Harekete Geçti! Suç Duyurusunda Bulunacaklar

'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak, dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konseri sırasında fenalaştı. Dakikalarca kalp masajı yapılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Usta sanatçının ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, bazı hesaplardan hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı. Volkan Konak'ın ailesi, hakaret içerikli yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Konak ailesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur....."

Kaynak: Haber Merkezi