Bu Yoldan Geçmek Her Yiğidin Harcı Değil! 'Çok Tehlikeli Ama Eşi Benzeri Yok'

Karadeniz'in gözde yerlerinden, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanıp enerji üretimine geçen Yusufeli Barajı suları altında kalan 7 köy dışındaki Dağeteği ile Gümüşözü köyleri arasında iki dağın kesiştiği, içinden dere geçen ve kayalıklar arasında yer alan yol ilgi çekiyor. Yaklaşık 3 metre genişliğinde, 2 aracın yan yana güçlükle sığabildiği yoldan araçla geçenler hem endişe hem heyecan hissediyor.

Bir süredir ani kar erimesi ve etkili olan sağanak nedeniyle artan heyelan ve kaya düşme tehlikesine aldırış etmeyen yöre halkı, dev kayalıklar arasından karlı yolları aşıp, köylerine ulaşıyor. Çevresinde çelik ağlarla örülen dik yamaçlarda önlemler alınan geçit, doğa tutkunlarının yanı sıra turistlerin de ilgi odağı oluyor.

'ZOR BİR COĞRAFYADA YAŞIYORUZ'

Yolu sıkça kullanan Musa Alkan, taş düşme riskinin olduğunu belirterek, “Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Maalesef burada sıkıntılar yaşanabiliyor. Buraya tünel yapılabilir. Tel örgüsü ve beton bizi kurtarmaz; her zaman taş dökülüyor. 42 yıldır şoförüm, buradan her gün geçiyorum. Buradan yukarı birçok köy var” dedi.

'TEHLİKELİ AMA BİR EŞİ YOK'

Bölgeyi çok fazla turistin ziyaret ettiğini ifade eden Adem Güler, “Burası meşhur bir kayamız. Risk ve tehlikesi var ama böyle bir yerin eşi yok. Turistler burayı görmek için geliyor. Burası güzelleşirse, ilgili kurumlar buraya bir el atarsa daha iyi olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA