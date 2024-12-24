İhracı İstenen Teğmenler İçin Kritik Tarih Belli Oldu

Kara Harp Okulu mezuniyetinde kılıç çatan ve ardından ihracı istenen teğmenler için karar verecek olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, 16 Ocak'ta toplanacak. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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İhracı İstenen Teğmenler İçin Kritik Tarih Belli Oldu

Bu yılki Kara Harp Okulu mezunu teğmenlerin 30-31 Ağustos’taki yemin töreninin ardından kılıçlarını çatıp "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması aylardır siyaset gündeminden düşmüyor. Olay sonrası ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyasının 16 Ocak'ta görüşüleceği öğrenildi.

Genç teğmenlerin avukatı, basına yaptığı açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak'ta toplanacak. Teğmenlere tebligat yapıldı. Teğmenler 16 Ocak'ta savunma yapmak üzere YDK'ya çağrıldı" dedi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025'te saat 14.00'te toplanacaktır" dedi.

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Kaynak: ANKA

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