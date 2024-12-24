Müge Anlı’ya Resti Çekti! Arif Verimli 13 Yıllık Geçmişi Silip Attı! ‘Umurumda Değil’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 13 yıl sonra sürpriz bir şekilde veda eden sevilen psikolog doktor Arif Verimli’nin Müge Anlı yanıtı dikkat çekti. Dr. Verimli, Müge Anlı’nın “Rahmi ve Şevki Hocam olmasa ben olamazdım, bu programı yapamazdım” sözüne “Umurumda değil, bırakmışım gitmişim” diyerek tepki gösterdi.

Esma Karayel Esma Karayel
Müge Anlı’ya Resti Çekti! Arif Verimli 13 Yıllık Geçmişi Silip Attı! ‘Umurumda Değil’

Müge Anlı’nın gündüz kuşağı programında uzun yıllar boyunca kendisine eşlik eden psikiyatrist ve psikolog doktor Arif Verimli, 2021 yılında ani bir şekilde programdan ayrılma kararı almış, arka planına dair ise hiçbir açıklama yapmamıştı.

Müge Anlı’ya Resti Çekti! Arif Verimli 13 Yıllık Geçmişi Silip Attı! ‘Umurumda Değil’ - Resim : 1

ANİDEN PROGRAMDAN AYRILMIŞTI

13 yıl boyunca ekranlarda Müge Anlı’ya destek olan Arif Verimli’nin programdan ayrılışının ardından, bir yayın sırasında Müge Anlı “Rahmi ve Şevki Hocam olmasa ben olamazdım, bu programı yapamazdım” ifadelerini kullanmıştı.

Müge Anlı’ya Resti Çekti! Arif Verimli 13 Yıllık Geçmişi Silip Attı! ‘Umurumda Değil’ - Resim : 2

Arif Verimli, yıllar sonra dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medyada kendisine Müge Anlı’nın Rahmi ve Şevki Hocam olmasa ben olamazdım, bu programı yapamazdım” ifadesi sorulan Verimli, öyle bir cevap verdi ki herkes hayrete düştü.

“UMURUMDA DEĞİL”

X hesabından kendisine yönelten soruyu cevaplandıran Arif Verimli, “Umurumda değil... Ben bırakmışım gitmişim” dedi.

MÜGE ANLI’YI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTMUŞTU

Arif Verimli, 2023 yılında da Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ‘toplumun gerçeğini yansıtmadığını’ söylemiş, dikkatleri üzerine çekmişti. Gökhan Çınar’ın YouTube’daki Katarsis kanalına konuk olan Verimli “Orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor. Davranış bozukluğu olan bir tutam insanı getirip bin kişiye izletiyorlar. Toplum o değil. Ama ben pişman değilim. Oraya, ‘şu davranışı böyle yaparsak daha iyi sonuç alırız’ gibi bir misyonla başladım fakat sonra ayrıldım. Onlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Müge Anlı’ya Resti Çekti! Arif Verimli 13 Yıllık Geçmişi Silip Attı! ‘Umurumda Değil’ - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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