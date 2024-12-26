Rojin'in Babasından Narin Davasında ‘Adalet’ Nöbeti: ‘Geçen Sefer de Yalvardım, Kimse Bakmadı, Rojin'e de Sahip Çıkın’

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davanın yeni duruşması başladı. Tüm Türkiye’nin konuştuğu davada gözler kararın bugün çıkıp çıkmayacağına çevrilmişken, Van’da kaybolduktan sonra cansız bedeni sahilde bulunan Rojin Kabaiş’in babası sesini duyurmak için mahkeme önüne geldi.

Narin Güran davasının son duruşmasında sesini duyurmak için gelen baba Nizamettin Kabaiş, bugün bir kez daha sesini duyurmak için geldiğini söyledi.

“ÖBÜR SEFER KİMSE SORMADI, GENE GELDİM”

Diyarbakır Adliyesi önünde konuşan baba Kabaiş “Geçen sefer de geldim, hiçbir fayda görmedim. Kimse gözünü açmadı, bana bakmadı. Ben çok insana yalvardım, yakardım, 'Bize de sahip çıkın, Rojin'e de sahip çıkın' dedim. Biz ayakaltında kalmışız. Bize bir el atın. Bir sorun, Rojin'e ne oldu? Yardımcı olun, destek olun. Ama öbür sefer hiçbir fayda görmedim. Kimse sormadı. Bu sefer gene geldim” dedi.

“ROJİN'İN BAŞINA NE GELDİ? KİM NE YAPTI?”

Herkesten destek istediğini belirten Kabaiş, olay günü beyaz bir aracın olduğuna dikkat çekti. “Rojin'in dosyasına takipçi olun. Rojin nerede kayboldu? Rojin'in başına ne geldi? Kim ne yaptı? Niye götürdüler, oraya bıraktılar? Çünkü Rojin'i darbettiler, götürdüler 24 kilometre ileriye Molla Kasım'a bıraktılar. Kapıları çalıyoruz, kimse kapıyı açmıyor, kimse söylemiyor” diyen Kabaiş, kimsenin korkmaması için çağrı yaptı.

“BELLİDİR Kİ ONLAR ZARAR VERMİŞLER”

Bardakçı köyüne seslenen baba Kabaiş şunları söyledi: Bir kadın, 'O gece bir beyaz araba gelmiş, geçmiş' dedi. Onun da plakasını almamışlar, ifadesini alıp bırakmışlar. Ve Rojin'in üzerinde 2 tane erkek DNA'sı çıkmış, bu da bellidir ki onlar zarar vermişler. Boğazını sıkarak oradan çatlaklık vardır. Rojin'in başına ne getirdiler, biz şu anda bilmiyoruz. Yani ölüm hepimizin başının gözünün üstünde yeri var.

“DETAYLI İNCELEME İSTİYORUM”

“Rojin nasıl öldürüldü? Rojin'e ne oldu? Kim ne yaptı?” diyerek hesap soran baba Kabaiş “Bu kadar kameralar var. Bu kadar telefon var. Kamera kameraları var, telefon sinyali vardır. O gece orada neredeyse bulabilirler, bu telefon sinyallerine girseler. Bunların hepsini rica ettik. Detaylı bir inceleme istiyorum. Rica ediyorum devlet büyüklerinden. Bize yardımcı olsunlar, Rojin'e ne oldu?” diye konuştu.

Kaynak: DHA