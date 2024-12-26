Bursa'da 4 Aylık Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, mama yedirildikten sonra uyutulan 4 aylık Fatma Azar sabah hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği bebeğin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Bursa'da 4 Aylık Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hacer (30) ve Ahmet Azar (35) çiftinin 2'nci çocukları 4 aylık Fatma'yı annesi mama ile besledikten sonra beşiğine yatırdı. Sabah uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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