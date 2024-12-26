Meteoroloji 4 İl İçin Saat Verdi! Her Yer Kara Gömülecek

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, 4 il için uyarılar sıraladı. Buna göre, akşam saatlerinde Bitlis ve Muş'ta aralıklı hafif kar yağışlı, akşam ve gece saatlerinde Van'ın güney ilçeleri ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, akşam saatlerinde Bitlis ve Muş'ta aralıklı hafif kar yağışlı, akşam ve gece saatlerinde Van'ın güney ilçeleri ve Hakkari'de kar yağışlı beklenmektedir” denildi.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisin etkisini göstereceği vurgulanarak, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Açıklamada şöyle denildi: Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Van Gölü parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,50 m; görüş: iyi, pus anında orta; sis anında zayıf. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Muş’ta 6, Hakkâri 6, Bitlis ve Van’da 7 derece olacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: İHA