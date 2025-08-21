Burdur Bucak’ta Damat Cinayeti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Burdur’un Bucak ilçesinde dün yaşanan korkunç olay, Türkiye’nin gündemine oturdu. Fatih Mahallesi 1606. Sokak’ta saat 11.00 sıralarında, kayınpeder Ali Şengül ile damadı Deniz Top (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali Şengül, tabancayla Deniz Top’a ateş açtı. Göğsünden vurulan Top, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Deniz Top’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarılan Top’un kalbi yolda durdu, ancak ekiplerin çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 çocuk babası Deniz Top hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları, hastanede gözyaşlarına boğuldu.

ALİ ŞENGÜL TUTUKLANDI

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ali Şengül, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Ağustos 2025’te adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde cinayetin detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şengül, Sulh Ceza Hakimliği’nce “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesine göre, kasten öldürme suçu müebbet hapis cezası ile cezalandırılıyor. Soruşturma kapsamında Şengül’ün cinayeti hangi saikle işlediği ve olay anındaki kastının belirlenmesi için detaylı inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA