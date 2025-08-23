Kırıkkale'de Buğday Tarlasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyü yakınlarında, hasadı tamamlanmış bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kırıkkale'de Buğday Tarlasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, tarlada bırakılan saman balyalarına ve çevrede bulunan genç çam fidanlarına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kırıkkale ve Keskin belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü personeli yönlendirildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü olayla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Kırıkkale
Tiryakiler Dikkat! Çayı ve Kahveyi Çok Sıcak İçmek Amansız Hastalığa Neden Oluyor: İşte Kritik Eşik! Sıcak İçmek Amansız Hastalığa Neden Oluyor
Adıyaman’da Anız Yangını Şoku: Duman Hortumu Gökyüzünü Kapladı Adıyaman’da Anız Yangını Şoku: Duman Hortumu Gökyüzünü Kapladı
Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor
Samsun Bafra’da Piknik Tüpü Faciası: Evde Patlama, 3 Yaralı! Piknik Tüpü Faciası! Yaralılar Var
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi! Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi!