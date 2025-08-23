Kırıkkale'de Buğday Tarlasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, tarlada bırakılan saman balyalarına ve çevrede bulunan genç çam fidanlarına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kırıkkale ve Keskin belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü personeli yönlendirildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü olayla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA