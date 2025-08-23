Samsun’da Valilik Uyardı, Dinlemedi: Akıntıya Kapılan Vatandaşın Durumu Kritik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi Orhan Gencebay Bulvarı’ndaki Karavan Parkı sahilinde dün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 46 yaşındaki Ramazan Ç., serinlemek için Karadeniz’e girdi ancak kısa süre sonra güçlü akıntıya kapıldı. Baygın halde denizden çıkarılan Ramazan Ç., cankurtaranların hızlı müdahalesiyle kıyıya getirildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaydan saatler önce Samsun Valiliği, sosyal medya üzerinden vatandaşları denizdeki tehlikelere karşı uyarmıştı. Valilik, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan alınan verilere dayanarak, dalga yüksekliğinin yarım metreyi aşacağı ve rüzgâr hızının 23-25 deniz miline ulaşacağının beklendiğini duyurmuş, boğulma vakalarını önlemek için denize girilmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Ancak Ramazan Ç.’nin bu uyarıyı dikkate almadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA