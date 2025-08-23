Adıyaman’da Anız Yangını Şoku: Duman Hortumu Gökyüzünü Kapladı

Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda çıkan anız yangını, rüzgârın etkisiyle duman hortumuna dönüştü. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği o anlar, yangının şiddetini gözler önüne serdi.

Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 17. kilometresinde dün meydana gelen anız yangını, bölgede paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı ve alevler ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek alevlerin ormanlık bölgeye ulaşmasını önlemek için çaba gösterdi.

Yangının en çarpıcı anı ise rüzgârın etkisiyle oluşan duman hortumu oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, adeta gökyüzünü kapladı ve çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

