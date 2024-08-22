Bolu’da Çıkan Yangın Ankara’nın İlçesine Sıçradı! 1 Kişi Tutuklandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler köyünde çıkan yangın, Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçramıştı. Yangın Şahinler köyü bölgesinde söndürülürken, Gerede'de 24 saati aşan müdahaleye rağmen hala kontrol altına alınamayan alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevre ormanlık alanlara sıçradı.

Rüzgarı da arkasına alan alevler, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Berçinçatak köyüne doğru ilerliyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İş makineleri de bölgede hendekler açarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalışıyor.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli İ.G., "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

KÖYLÜLER YARDIM İSTEDİ

Yayladaki evi yanan Kadriye Demir, yetkililerin hasar tespiti yaptığını ifade ederek, "Evimizi yapabilirlerse yapıversinler bize. Hatıralarımız kaldı hep burada. Eşyam vardı, eşyadan öte hatıralarımız vardı. Buraya çıkıyorduk, burada duruyorduk 3 ay hayvanlarımızla, geri köye iniyorduk" diye konuştu.

'EVLERİMİZ YENİDEN YAPILSIN'

Yangın sonrası konuşan Mustafa Demir ise, "Burada 13 tane ev yandı. Bir de cami vardı, o da yandı. Zaten arkadaşlar da yazıyor, hasar tespit çalışması yapıyorlar. Devletimizin her kademesine, özellikle Bolu Belediyemize teşekkür ederiz. Bütün imkanlarını seferber ettiler. Burada kalan insanlara yardımcı olurlarsa, yayla evlerinin yeniden yapılma şansı olursa seviniriz" dedi.

'YAYLADA KULLANILABİLECEK EŞYALAR VARDI EVDE'

Yaylada yanan bütün evlerin ahşap olduğunu söyleyen Mustafa Demir, "Kimisi hafta sonu gelip piknik için birkaç gün kalıp gidiyordu, kimisi 3 ay kalıyordu. Evlerin içinde, yaylada kullanılabilecek her türlü eşya içinde vardı" dedi.

Kaynak: Ajanslar