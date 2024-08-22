Bolu'daki Yangından Geriye Acı Tablo Kaldı: Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü

Ankara'da başlayan yangının Bolu'ya sıçramasının ardından, Gerede ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla, ormanlık alanda yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki alanın kül olduğu gözler önüne serildi.

Yangın Bolu Ankara
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Bolu'daki Yangından Geriye Acı Tablo Kaldı: Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü - Resim: 1

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını Bolu’nun Gerede ilçesine sıçradı. Gerede’deki yangın kontrol altına alınırken, yangının ardından yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan küle döndü.

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Bolu'daki Yangından Geriye Acı Tablo Kaldı: Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü - Resim: 2

Alevlere müdahale sabaha kadar sürerken, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Gerede’deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. OGM’den yapılan açıklamada, ''Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı” denildi.

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Bolu'daki Yangından Geriye Acı Tablo Kaldı: Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü - Resim: 3

Alevlerin etkilediği iki köy bulunurken, bu köylerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı farklı bölgelere sevk edilmişti.

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Bolu'daki Yangından Geriye Acı Tablo Kaldı: Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü - Resim: 4

Sabaha kadar süren müdahalelerle kontrol altına alınan yangının ardından, yeşil ormanların yerinde kapkara bir boşluk kaldı. Bölgede oluşan hasar havadan görüntülendi.

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Bolu'daki Yangından Geriye Acı Tablo Kaldı: Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü - Resim: 5

Bolu’nun Gerede ilçesindeki yangında yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu.

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Bolu'daki Yangından Geriye Acı Tablo Kaldı: Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü - Resim: 6

Bolu'nun Demirler köyüne sıçradığını belirten Vali Kılıç, "Yerleşim yerlerini de tehdit ediyordu. Yerleşim yerlerinin etrafında seyrek ağaçlık alan vardı. Aynı zamanda otluk bir alan vardı. Buralarda etkili oldu, buralar zaten yandı. Evlere de sirayet etmesi, yangın söndürme araçlarıyla beraber engellendi" açıklamasını yapmıştı.

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Bolu'daki Yangından Geriye Acı Tablo Kaldı: Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü - Resim: 7
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