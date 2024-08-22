Bolu'daki Yangından Geriye Acı Tablo Kaldı: Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü
Ankara'da başlayan yangının Bolu'ya sıçramasının ardından, Gerede ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla, ormanlık alanda yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki alanın kül olduğu gözler önüne serildi.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını Bolu’nun Gerede ilçesine sıçradı. Gerede’deki yangın kontrol altına alınırken, yangının ardından yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan küle döndü.
Alevlere müdahale sabaha kadar sürerken, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Gerede’deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. OGM’den yapılan açıklamada, ''Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı” denildi.
Alevlerin etkilediği iki köy bulunurken, bu köylerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı farklı bölgelere sevk edilmişti.
Sabaha kadar süren müdahalelerle kontrol altına alınan yangının ardından, yeşil ormanların yerinde kapkara bir boşluk kaldı. Bölgede oluşan hasar havadan görüntülendi.
Bolu’nun Gerede ilçesindeki yangında yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu.
Bolu'nun Demirler köyüne sıçradığını belirten Vali Kılıç, "Yerleşim yerlerini de tehdit ediyordu. Yerleşim yerlerinin etrafında seyrek ağaçlık alan vardı. Aynı zamanda otluk bir alan vardı. Buralarda etkili oldu, buralar zaten yandı. Evlere de sirayet etmesi, yangın söndürme araçlarıyla beraber engellendi" açıklamasını yapmıştı.