Bolu'daki Yangından Geriye Acı Tablo Kaldı: Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü

Bolu'nun Demirler köyüne sıçradığını belirten Vali Kılıç, "Yerleşim yerlerini de tehdit ediyordu. Yerleşim yerlerinin etrafında seyrek ağaçlık alan vardı. Aynı zamanda otluk bir alan vardı. Buralarda etkili oldu, buralar zaten yandı. Evlere de sirayet etmesi, yangın söndürme araçlarıyla beraber engellendi" açıklamasını yapmıştı.