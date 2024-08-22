Bolu'da Feci Kaza: Kum Yüklü TIR Karşı Şeride Geçti! 3 Ölü, 1 Yaralı

Bolu Dağı’nda kum yüklü TIR, karşı şeride geçip otomobile çarptı. Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi.

Otomobildeki Filiz Mildan (38) ve Mustafa Mildan’ın (64) kaza yerinde, sürücü Serkan Mildan’ın (38) ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği belirtildi. TIR şoförü Hasan Kayıkçıoğlu’nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Bu arada kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun Ankara istikameti yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı. Araçlar, yolun kapalı olduğu süre boyunca Anadolu Otoyolu’na yönlendirildi. Yolun açılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaynak: İHA