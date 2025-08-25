SGK’dan Yeni Karar: 80 Bin Emekliye Ek Ödeme Yapılacak!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun süredir beklenen yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. SGK tarafından hayata sokulacak yeni düzenleme ile birlikte, Almanya ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan vatandaşlar da Ziraat Bankası üzerinden promosyon ödemesi alabilecek. Düzenleme ile yaklaşık 80 bin yurtdışı emeklisine ek gelir desteği sağlanacak. Peki kimler bu ödemelerden yararlanacak? Yeni düzenleme ne zaman hayata geçirilecek? İşte detaylar…

SGK’DAN YENİ KARAR! ARTIK ONLARI DA KAPSAYACAK

Uzun zamandan bu yana Türkiye’de bankalar tarafından verilen emekli promosyonlarını yalnızca Türkiye’den emekli olan vatandaşları kapsıyordu. Ancak yapılan son düzenleme ile bu durum değişti. SGK, Almanya ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan vatandaşların da promosyon ödemelerinden faydalanabileceğini açıkladı.

Bu karar, özellikle yaşamının geri kalanını Türkiye’de sürdürmek isteyen gurbetçi emekliler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

80 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Yeni uygulamadan yaklaşık 80 bin kişi yararlanabilecek. Almanya ve Bulgaristan’dan emekli olup Türkiye’de yaşayan vatandaşlar, artık Ziraat Bankası aracılığıyla promosyon ödemesi alabilecek. Bu gelişme, emeklilerin gelirlerine ek katkı sağlayarak ekonomik rahatlama yaratacak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen emeklilerin yapması gereken tek şey, Ziraat Bankası şubelerine başvurmak. Başvuru sonrası gerekli incelemeler yapılacak ve promosyon ödemesi doğrudan emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

SGK’dan yapılan açıklamada, sürecin hızlı ve kolay ilerleyeceği vurgulandı. Ayrıca başvuru için ek bir belge veya uzun prosedür gerekmeyecek.

SGK’DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

SGK, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

“Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. Promosyon ödemelerinden artık sizler de yararlanabileceksiniz.”

Bu açıklamada, ödemelerin yalnızca Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacağı özellikle belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi