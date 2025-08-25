Otomotiv Devleri Yarıştı! En Rahat Otomobil Koltuğu Belli Oldu: Zirvede Model Şaşırttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

J.D. Power’ın 2025 ABD Koltuk Kalitesi ve Memnuniyet Anketi sonuçları açıklandı. Otomotiv dünyasında koltuk konforu ve kaliteyi ölçen J.D. Power araştırmasında, en az şikayet alan model BMW Z4 oldu. Kullanıcıların ilk 90 gün içerisindeki deneyimleri üzerinden yapılan değerlendirmede Z4, PP100 (her 100 araç başına sorun sayısı) ölçeğinde 3,2 puanla en rahat koltuklara sahip araç seçildi.

KONFORUN ARKASINDA MAGNA SEATING VAR

BMW Z4’ün koltuk başarısının ardında, otomotiv tedarikçisi Magna Seating bulunuyor. Yüksek kaliteli üretimle öne çıkan firma, Z4’ün sürücü ve yolcuya sunduğu üst düzey konforla aracı rakiplerinden bir adım öne taşıdı.

92 BİN KULLANICIYLA DEV ANKET

Haziran 2024’te başlayan ve 11 ay süren araştırma, 2025 model yılı araçlarını alan 92 bin 644 kullanıcı ve kiracının yanıtlarıyla şekillendi. Ankette, koltuk kalitesi hem sorun sayısı hem de kullanıcı memnuniyetine göre değerlendirildi.

ZİRVEYE YAKIN DİĞER MODELLER

BMW Z4’ün ardından listede Audi A5 (5,1 puan), Porsche 911 (5,3 puan) ve Porsche Taycan (5,3 puan) en rahat koltuklara sahip diğer modeller olarak sıralandı.

Kaynak: Haber Merkezi