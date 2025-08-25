Zelenskiy’den Moskova’ya Barış Mesajı... 'Hazırız'

Ukrayna lideri Zelenskiy, barış süreci için liderler düzeyinde müzakereye hazır olduğunu belirtti. Rusya'dan da aynı kararlılığı beklediklerini söyleyen Zelenskiy, ABD ile güvenlik iş birliğinin güçleneceğini vurguladı.

Zelenskiy’den Moskova’ya Barış Mesajı... 'Hazırız'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile barış sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Zelenskiy, liderler düzeyinde doğrudan görüşmeye hazır olduklarını belirterek, "Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Şimdi aynı kararlılığı Moskova’dan bekliyoruz" dedi.

Zelenskiy, açıklamalarını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile yaptığı görüşmeye değinen Zelenskiy, Trump’ın gerçek barışı sağlama konusundaki tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

GÜVENLİK YAPISI İÇİN ABD İLE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

“ABD'nin, Ukrayna’nın güvenlik yapısında rol almaya hazır olmasını değerli buluyoruz. Ekiplerimiz bu yapının temellerini atmak için aktif şekilde çalışıyor” ifadelerini kullanan Zelenskiy, yaptırımlar ve tarifeler dahil tüm araçların Rusya'yı masaya oturtmak için kullanılabileceğini söyledi.

Ukrayna lideri ayrıca, ABD ile iki güçlü anlaşma fırsatının gündemde olduğunu belirterek, bu anlaşmaların silah tedariki ve insansız hava araçlarını kapsadığını söyledi.

Volodimir Zelenskiy Rusya - Ukrayna savaşı
