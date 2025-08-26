Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vietnam’da etkisini artıran Kajiki Tayfunu nedeniyle ülkede olağanüstü önlemler alındı. Hükümet, 600 binden fazla kişinin tahliyesini planlarken; okullar, havalimanları ve birçok kamu kurumu geçici olarak kapatıldı.

Meteoroloji yetkilileri, tayfunun pazartesi sabahı itibarıyla saatte 166 kilometre hızla ilerlediğini, ancak karaya ulaşmadan önce bir miktar zayıflamasının beklendiğini açıkladı. Tayfunun özellikle ülkenin orta kesiminde yer alan Thanh Hoa ve Ha Tinh arasında karaya vurması öngörülüyor.

Yetkililer, geçen yıl bölgeyi vuran ve 300 kişinin ölümüne yol açan Yagi Tayfunu gibi bir felaketin tekrarlanmaması için geniş kapsamlı tahliye ve kurtarma operasyonlarını devreye soktu.

ÇİN'DE YIKIM

Tayfunun çıkış noktası olan Çin’in güneyinde de büyük yıkım yaşandı. Hainan Adası ve Guangdong eyaletinde binlerce kişi güvenli bölgelere alındı. Çin’in resmi ajansı Xinhua, 20 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Vietnam hükümeti, 16 binden fazla asker ve 100 bini aşkın personelin tahliye ve kurtarma operasyonlarına katıldığını açıkladı. Risk altındaki 150 bini aşkın evde hasarın büyük olabileceği belirtiliyor.

UÇUŞLAR ASKIDA, SEFERLER İPTAL

Uçuşlar askıya alındı; birçok sefer iptal edildi. Thanh Hoa ve Quang Binh’deki iki havaalanında operasyonlar durduruldu.

Bilim insanları, tayfunların daha hızlı güçlenmesi ve karaya daha yakın noktalarda oluşmasının, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Hong Kong City University’den Prof. Benjamin Horton, "Artık geleceği tahmin etmiyoruz, onu yaşıyoruz" sözleriyle bu sürecin ciddiyetine vurgu yaptı.

Kaynak: Euronews