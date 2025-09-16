Javier Bardem’den Kırmızı Halıda Gazze’ye Destek: Soykırımı Destekleyen Biriyle Çalışmam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Netflix’te yayınlanan ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’ dizisindeki performansıyla Emmy Ödülleri’ne aday gösterilen İspanyol oyuncu Javier Bardem, ödül töreninin kırmızı halısında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Variety’nin haberine göre Bardem, “Bugün burada Gazze’deki soykırımı kınıyorum. Soykırımı durdurmak için ticari ve diplomatik bir abluka ve ayrıca İsrail’e yaptırımlar uygulanmasını talep ediyoruz. Filistin özgür olsun.”

SEKTÖRDEN FİLİSTİN’E DESTEK DEKLARASYONU

Bardem’in açıklamalarından kısa süre önce, Emmy Ödül Töreni’nden bir hafta evvel, 3 bin 900 sinema ve televizyon sektörü çalışanı, Film Workers for Palestine inisiyatifi tarafından hazırlanan bir açık taahhütnameye imza attı.

Taahhütnamede, “Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid suçlarına karışan” İsrail merkezli kurumlar ve film şirketleriyle işbirliği yapılmayacağı bildirildi. Belgede ayrıca, “‘soykırımı ve apartheid’ı aklamak veya haklı göstermek ve/veya bunları işleyen hükümetle ortaklık kurmak” suç sayıldı.

Javier Bardem

PARAMOUNT’TAN TEPKİ, BARDEM’DEN YANIT

Hollywood’un önde gelen yapım şirketlerinden Paramount, bu açıklamayı kınadığını duyurdu. Ancak Javier Bardem, bu eleştirilere sessiz kalmadı. Oyuncu, Film Workers for Palestine hareketinin kimseyi bireysel kimliği üzerinden hedef almadığını vurgulayarak, eleştirinin “soykırımı meşrulaştıran film şirketlerine” yönelik olduğunu belirtti.

“Biz, ezilen insanlara yardım eden ve onları destekleyenlerin yanındayız” diyen Bardem, “Soykırımı haklı gösteren veya destekleyen biriyle çalışamam. Bu kadar basit. Bu sektörde veya başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız” şeklinde konuştu.

İSRAİL’LE ÇALIŞMAYI REDDEDEN İSİMLER

Javier Bardem’in bu net tutumu, sinema dünyasından başka isimlerce de paylaşılıyor. İsrailli yapım şirketleriyle çalışmayacağını açıklayan sinemacılar arasında şu isimler yer alıyor:

Yorgos Lanthimos

Ava DuVernay

Asif Kapadia

Emma Seligman

Boots Riley

Adam McKay

Olivia Colman

Ayo Edebiri

Mark Ruffalo

Riz Ahmed

Tilda Swinton

Lily Gladstone

Hannah Einbinder

Gael Garcia Bernal

Melissa Barrera

Emma Stone

Kaynak: Haber Merkezi