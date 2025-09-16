Kabin Görevlisinin Hayatı Mahvoldu! Uçağın İçinde Kirli Çorap Kokusunu Duydu, Sonrası Korkunç…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uçuş sırasında yaşadığı ilginç olayı anlatan Florence Chesson, havacılık sektöründe bilinmeyen detayı açıkladı. Görevli isim, 2017'deki bir transatlantik uçuş sırasında maruz kaldığı toksik gazlar nedeniyle hayatının tamamen değiştiğini ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade etti.

KOKUYU SOLDU HAYATI MAHVOLDU

Porto Riko seferinde uçuş sırasında değişik bir koku olan Chesson, hayatının şokunu yaşadı. Kirli çorap kokusunu andıran bu kokuyu solan kabin görevlisi, dakikalar içinde solunum sıkıntısı, mide bulantısı ve kusma gibi sağlık sorunları yaşadı. Uçak iniş yaptıktan sonra Chesson ve bir başka mürettebat hastaneye kaldırıldı. Ancak onun için asıl sorun, o gün hastaneden çıktıktan sonra başladı.

BEYNİNDE KALICI HASARLARA NEDEN OLDU

Yapılan nörolojik testler sonucunda, Chesson'a kalıcı sinir sistemi hasarı ve travmatik beyin hasarı teşhisi kondu. Doktorlar, yaşadığı nörolojik bozulmaların, genellikle sporcularda görülen CTE (Kronik Travmatik Ensefalopati) hastalığına benzerlik gösterdiğini açıkladı.

Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Chesson, "Ağzımda tuhaf bir metal tadı vardı. Vücudum ter içindeydi ve kafam karmakarışıktı. Ne söylediğimi bilmiyordum. Her şeyi sisli bir rüya gibi hatırlıyorum." dedi.

Kabin görevlisinin doktoru Dr. Robert Kaniecki, benzer semptomlara sahip birçok vaka gördüğünü ve bu tür olayların düşündüğümüzden çok daha yaygın olduğunu belirtti. Son 20 yıl içinde 12 pilot ve 100'den fazla kabin görevlisinin aynı belirtilerle sağlık hizmeti aldığı bilgisi de endişeleri artırıyor.

