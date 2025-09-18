Artık Girişler Ücretli! 7 Gün Sonra Başlıyor: 10 Dakika Sınırını Aşan Para Ödeyecek

Bursa Uludağ Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte kampüs girişlerinde HGS sistemine geçiyor. 25 Eylül’den itibaren kampüse araçla girenler 10 dakikadan fazla kalırsa ücret ödeyecek. Elde edilecek gelir ise öğrencilere burs ve araştırma projelerine kaynak olarak kullanılacak.

Son Güncelleme:
Artık Girişler Ücretli! 7 Gün Sonra Başlıyor: 10 Dakika Sınırını Aşan Para Ödeyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Uludağ Üniversitesi, yeni dönemde kampüs girişlerini HGS sistemine geçiriyor. Bundan sonra araçla giriş yapan herkesten ücret alınacak. Elde edilen gelir ise ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarılacak ve araştırma projelerinde kullanılacak.

KAMPÜSTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Görükle Kampüsü’nde uzun süredir yaşanan kontrolsüz giriş-çıkış, otopark sorunu ve kazalara çözüm bulmak için harekete geçti. Üniversite, "Akıllı Kampüs" projesi kapsamında kampüs girişlerini ücretli hale getiriyor. Yeni sistemle birlikte otoparklardan elde edilecek gelir burs ve araştırma desteği olarak değerlendirilecek.

Artık Girişler Ücretli! 7 Gün Sonra Başlıyor: 10 Dakika Sınırını Aşan Para Ödeyecek - Resim : 1

10 DAKİKA İÇİNDE ÇIKIŞ YAPMAYAN ÜCRET ÖDEYECEK

Üniversite yönetimi, PTT ile yapılan görüşmelerin ardından en uygun çözümün HGS Park uygulaması olduğuna karar verdi. 25 Eylül itibarıyla devreye girecek sistem kapsamında, kampüse giren araçlar 10 dakika içinde çıkış yapmadığı takdirde ücret ödemek zorunda kalacak.

ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

Artık Girişler Ücretli! 7 Gün Sonra Başlıyor: 10 Dakika Sınırını Aşan Para Ödeyecek - Resim : 2

Yeni düzenlemeye göre hastane otoparkında ilk saat ücretsiz olacak, 1-2 saat arası kullanım 50 TL olarak ücretlendirilecek. Görükle Kampüsü’nde ise 2 saate kadar park ücreti 50 TL olacak. Öğrenciler için yıllık abonman ücreti 3 bin TL, ticari işletme çalışanları için ise 3 bin 500 TL olarak belirlendi.

"KONTROLSÜZLÜĞE SON VERİYORUZ"

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kampüsün yıllardır kontrolsüz bir şekilde kullanıldığını vurgulayarak, "Ya kampüsü tamamen serbest bırakacak ve mahallelerin bir parçası haline getirecektik ya da sınırları belirli bir üniversite alanını düzenleyecektik. Biz ikinci yolu seçtik. HGS Park sistemi, Akıllı Kampüs projesinin ilk adımıdır" dedi.

Artık Girişler Ücretli! 7 Gün Sonra Başlıyor: 10 Dakika Sınırını Aşan Para Ödeyecek - Resim : 3

GELİR ÖĞRENCİLERE DESTEK OLACAK

Üniversite yönetimi, bu uygulamayla sadece güvenli bir kampüs ortamı oluşturmayı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle öğrencilere destek sağlamayı amaçlıyor. Sistemden elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilerin burslarına ve araştırma projelerinin finansmanına aktarılacak.

Kahve Keyfi Artık Tarih Oluyor! Falından Zam Çıktı: Fiyatı 4 Yılda Yüzde 780 ArttıKahve Keyfi Artık Tarih Oluyor! Falından Zam Çıktı: Fiyatı 4 Yılda Yüzde 780 ArttıEkonomi
İstanbul'un Göbeğindeki Ünlü AVM Yıkıldı! Yerine Ne Yapılacağı Şimdiden Belli Olduİstanbul'un Göbeğindeki Ünlü AVM Yıkıldı! Yerine Ne Yapılacağı Şimdiden Belli OlduEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa HGS
Son Güncelleme:
Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine Döndü Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine Döndü
Kahve Keyfi Artık Tarih Oluyor! Falından Zam Çıktı: Fiyatı 4 Yılda Yüzde 780 Arttı Kahve Keyfi Artık Tarih Oluyor! Falından Zam Çıktı
Baba Vanga'dan 2026 Kehaneti Tüyleri Diken Diken Etti! Tarih Verdi, Felaket Yolda: Dev Gemi Atmosfere Girecek Tarih Verdi, Felaket Yolda
Serdal Adalı Onayı Verdi: Sergen Yalçın Şimdiye Kadarki En Büyük Transferi Gerçekleştirdi Bugüne Kadarki En Büyük Transferini Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli Geliyor Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’