Artık Girişler Ücretli! 7 Gün Sonra Başlıyor: 10 Dakika Sınırını Aşan Para Ödeyecek

Bursa Uludağ Üniversitesi, yeni dönemde kampüs girişlerini HGS sistemine geçiriyor. Bundan sonra araçla giriş yapan herkesten ücret alınacak. Elde edilen gelir ise ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarılacak ve araştırma projelerinde kullanılacak.

KAMPÜSTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Görükle Kampüsü’nde uzun süredir yaşanan kontrolsüz giriş-çıkış, otopark sorunu ve kazalara çözüm bulmak için harekete geçti. Üniversite, "Akıllı Kampüs" projesi kapsamında kampüs girişlerini ücretli hale getiriyor. Yeni sistemle birlikte otoparklardan elde edilecek gelir burs ve araştırma desteği olarak değerlendirilecek.

10 DAKİKA İÇİNDE ÇIKIŞ YAPMAYAN ÜCRET ÖDEYECEK

Üniversite yönetimi, PTT ile yapılan görüşmelerin ardından en uygun çözümün HGS Park uygulaması olduğuna karar verdi. 25 Eylül itibarıyla devreye girecek sistem kapsamında, kampüse giren araçlar 10 dakika içinde çıkış yapmadığı takdirde ücret ödemek zorunda kalacak.

ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

Yeni düzenlemeye göre hastane otoparkında ilk saat ücretsiz olacak, 1-2 saat arası kullanım 50 TL olarak ücretlendirilecek. Görükle Kampüsü’nde ise 2 saate kadar park ücreti 50 TL olacak. Öğrenciler için yıllık abonman ücreti 3 bin TL, ticari işletme çalışanları için ise 3 bin 500 TL olarak belirlendi.

"KONTROLSÜZLÜĞE SON VERİYORUZ"

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kampüsün yıllardır kontrolsüz bir şekilde kullanıldığını vurgulayarak, "Ya kampüsü tamamen serbest bırakacak ve mahallelerin bir parçası haline getirecektik ya da sınırları belirli bir üniversite alanını düzenleyecektik. Biz ikinci yolu seçtik. HGS Park sistemi, Akıllı Kampüs projesinin ilk adımıdır" dedi.

GELİR ÖĞRENCİLERE DESTEK OLACAK

Üniversite yönetimi, bu uygulamayla sadece güvenli bir kampüs ortamı oluşturmayı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle öğrencilere destek sağlamayı amaçlıyor. Sistemden elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilerin burslarına ve araştırma projelerinin finansmanına aktarılacak.

