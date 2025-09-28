Sendikalar Çekildiklerini Duyurdu: Asgari Ücreti Hükümet ile İşveren Belirleyecek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiyle alakalı "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" dedi. Arslan, iki konfederasyonun komisyonda yer almaması halinde TİSK ile hükümetin asgari ücreti belirleyeceğini belirtti.

Son Güncelleme:
Sendikalar Çekildiklerini Duyurdu: Asgari Ücreti Hükümet ile İşveren Belirleyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına yönelik itirazlarının olduğunu belirterek, komisyonun mevcut yapısının işçilerin aleyhine işlediğini söyledi. Arslan, komisyonda hükümetin inisiyatifinin söz konusu olduğunu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin dikkate alındığını söyledi.

Mahmut Arslan, hükümetlerin orada olmaması gerektiğini söyleyerek "Çünkü kamuda asgari ücretli işçi sayısı istisna. Dolayısıyla buradaki asgari ücretin belirlenmesi özel sektörü ilgilendiriyor. Almanya'da işçi sendikaları ile işveren sendikaları masaya oturuyor. Orada hükümet yok. Sadece tarafların seçtiği bir hakem var. Bu hakem kamu görevi üstlenmiş oluyor. Fakat taraflar anlaşınca hakeme ihtiyaç kalmıyor. Almanya'da bizim üç katımız çalışan var. Bu ülkede asgari ücretin belirlenmesinde hükümet yok. Hükümet yerine bir kamu görevlisi var. Kamu görevlisi de taraflar isterse seçiyorlar. Otomatik seçilmiyor" dedi.

Sendikalar Çekildiklerini Duyurdu: Asgari Ücreti Hükümet ile İşveren Belirleyecek - Resim : 1

Bu yapıya benzer bir yapının Türkiye'de olmasını savunduklarını söyleyen Arslan, "Hükümete, 'Niye siz bu işe giriyorsunuz?' diyoruz. Asgari ücretin belirlemesinin faturasını hükümet ödüyor. 'Cumhurbaşkanı, hükümet asgari ücreti artırmadı.' deniyor. Bunu bırakın işverenler ile işçiler oturup konuşsunlar. Onlar belirlesin" diye konuştu.

'SADECE İŞÇİ VE İŞVERENLER OLMALI'

Arslan, işçi ve işverenlerden oluşacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi konfederasyonlarının üye sayısı oranında temsil edilmesi gerektiğini belirterek, "Rakamın belirlenmesine yönelik bir kriter oluşturulmalı. Bir genel sekreterlik olmalı. Bu yapıdaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 ay çalışmalı." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısıyla sağlıklı kararlar alınamayacağını vurgulayan Arslan, "Hükümetin yapması gereken; sosyal tarafların taleplerini dikkate alarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu daha demokratik ve katılımcı bir yapıya getirmek. Sonra da 'işçiler ve işverenler siz bu işi yürütün. Bize ihtiyaç duyarsanız biz hakemlik yaparız.' demek. Aksi halde, kamuda asgari ücretli hemen hemen yok ama asgari ücretli çalıştırmayan hükümet, asgari ücreti belirliyor" ifadelerini kullandı.

Sendikalar Çekildiklerini Duyurdu: Asgari Ücreti Hükümet ile İşveren Belirleyecek - Resim : 2

'İŞÇİLER İÇİN BÜYÜK KAYIP'

TÜRK-İŞ'in 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme sürecine katılmama kararı aldığını hatırlatan Arslan, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim. Bu hem işçilerin hem de hükümetin aleyhine bir kaosa dönüşecek. O zaman TİSK ile hükümet oturup asgari ücreti belirleyecek. TİSK burada doğal olarak inisiyatif alacak. Hükümete, 'Ben ancak şu şartlarda asgari ücreti kabul ediyorum.' diyecek. Başka seçenek de yok. Maalesef TİSK'in arzu ettiği bir asgari ücreti önümüze getirecekler. Bu durum işçiler için büyük bir kayıp. Hükümet için ise büyük bir sorumluluktur" dedi.

Arslan, asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili kaos yaşanabileceği uyarısında bulunan ve bunu düzeltmek istediklerinin altını çizerek, "Asgari ücret iki ay sonra belirlenecek ama masada işçi tarafı olmayacak. Kimse bunun yaratacağı kaosla ilgili girişimde bulunmuyor ve bunu kimse gündeme getirmiyor" şeklinde konuştu.

'200 TL'de Vahim Tablo! Adım Adım Yok Oluyor'200 TL'de Vahim Tablo! Adım Adım Yok OluyorEkonomi
2026 Asgari Ücrette Masadaki Rakam Ortaya Çıktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En Az' Deyip Açıkladı2026 Asgari Ücrette Masadaki Rakam Ortaya Çıktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En Az' Deyip AçıkladıEkonomi
2026 Asgari Ücret İçin Çalışanları Yıkan Açıklama: Beklenen Değil, Korkulan Oldu! Milyonların Umudu Bitti2026 Asgari Ücret İçin Çalışanları Yıkan Açıklama: Beklenen Değil, Korkulan Oldu! Milyonların Umudu BittiEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Asgari Ücret Kamu
Son Güncelleme:
'200 TL'de Vahim Tablo! Adım Adım Yok Oluyor '200 TL'de Vahim Tablo!
Ev Kadınlarına Erken Emeklilikte Son Viraj! SGK Uzmanı Açıkladı: 2027 Sonunda Başlıyor Ev Kadınlarına Erken Emeklilikte Son Viraj
Fatih Tekke'den Maç Sonu Bomba İtiraf: Az Daha Kovuluyordum! Fatih Tekke'den Maç Sonu Bomba İtiraf
Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu: Son Durak İstanbul Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında