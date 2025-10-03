İPA Güncel Verileri Açıkladı: İstanbul'da 4 Kişilik Ailenin Yaşam Maliyeti Fırladı

İstanbul Planlama Ajansı’nın eylül ayı verilerine göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti 1 ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,86 artış gösterdi. Megakentte dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin 45 lira oldu.

Türkiye'de enflasyonun artışıyla beraber hayat pahalılığı da giderek katlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık olarak yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın Eylül 2025 sonuçları açıklandı.

İPA'nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35 artış gösterdi, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 42,8 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise geride bıraktığımı aya göre 3 bin 310 lira artarak 102 bin 45 liraya yükseldi.

2024’ün eylül ayında ise bu maliyet 71 bin 431 lira olarak hesaplanmıştı.

İPA Güncel Verileri Açıkladı: İstanbul'da 4 Kişilik Ailenin Yaşam Maliyeti Fırladı - Resim : 1

EYLÜL AYI ENFLASYONU

TÜİK, bugün eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 33.29 oldu. Aylık ise yüzde 3.23 arttı. Eylül enflasyonu beklentilerin çok üstünde gelmiş oldu. Öte yandan Mayıs 2024'ten bu yana yıllık enflasyonda ilk kez artış yaşandı.

Kaynak: ANKA

