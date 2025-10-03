Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Bu Hatayı Yapana Para ve Hapis Cezası Geliyor! Kredi Kartları Askıya Alınacak
Hazırlıkları süren 11. Yargı Paketi’nde, bilişim suçlarına karşı önemli düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca, şüpheli işlemlerde kredi kartları ve banka hesapları 3 gün süreyle askıya alınabilecek.
AKP milletvekillerinin hazırladığı ve TBMM’ye sunulması planlanan 11. Yargı Paketi, bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik kritik düzenlemeler içeriyor. Paket kapsamında hem Türk Ceza Kanunu’nda hem de Elektronik Haberleşme Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Buna göre, banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca, şüpheli işlemlerde hesaplar 3 gün süreyle askıya alınabilecek.
HESAP BİLGİLERİNİ PAYLAŞANA HAPİS CEZASI
Yeni düzenlemeye göre, banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da kripto varlık hesaplarına erişim sağlayan bilgileri başkasına veren kişiler, eğer fiil daha ağır bir suça girmiyorsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek.
3 GÜN HESAP ASKIYA ALINABİLECEK
Nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık veya kartların kötüye kullanılması gibi suçlarda ilgili hesap, mali kurumlar tarafından veya savcılık talimatıyla 3 güne kadar askıya alınabilecek. Askıya alınan hesaplarda bulunan suç gelirlerine de hakim kararıyla el konulabilecek.
DOĞRULAMA ŞARTI GELİYOR
Teklife göre, elektronik ödeme kuruluşları kimlik doğrulama yapmadan yeni hesap açamayacak. Bu doğrulama fotoğraf, yüz tarama, parmak izi ya da çipli kimlik kartı ile yapılacak. Ayrıca, cep telefonu hattı abonelikleri de yalnızca çipli kimlik kartıyla gerçekleştirilebilecek.
300 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI
Bilişim suçlarında kullanılan mobil hatların bağlantısı, hakim kararı veya savcılık talimatıyla kesilecek. Buna rağmen hattın kapatılmaması halinde işletmelere 50 bin TL’den 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.
Bu düzenlemelerle birlikte hem bireylerin hesap güvenliği artırılacak hem de bilişim yoluyla işlenen suçların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA