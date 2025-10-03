Dikkat, O Araçlar Aniden Alev Alıyor! Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı
Bu otomobilleri kullananlar dikkat! Japon otomotiv devi Nissan, 19 binden fazla elektrikli aracını geri çağırma kararı aldı. Nedeni ise araçların hızlı şarj sırasında yangın riski taşıması olduğu ifade edildi.
Japon otomobil üreticisi Nissan, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 19 bin 077 elektrikli aracını geri çağırmaya başladı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), milyonlarca kişiyi uyardı.
O ARAÇLAR YANGIN RİSKİ TAŞIYOR
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, araçların geri çağırma nedeni olarak hızlı şarj sırasında aşırı ısınma riski bulunduğu belirtildi. Uzmanlar bu durumun yangın tehlikesine yol açabileceği ifade edildi.
BİNLERCE SÜRÜCÜYE KRİTİK UYARI
NHTSA, yangın riskinin doğrudan hızlı şarj seanslarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Kurum, araç sahiplerini şarj işlemleri sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Nissan'ın, geri çağrılan araçların güvenliğini sağlamak için ücretsiz onarım ve güncelleme işlemleri başlatacağı bildirildi. Araç sahiplerine sürecin detayları hakkında kısa süre içinde bilgilendirme yapılması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi