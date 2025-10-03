Dikkat, O Araçlar Aniden Alev Alıyor! Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Japon otomobil üreticisi Nissan, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 19 bin 077 elektrikli aracını geri çağırmaya başladı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), milyonlarca kişiyi uyardı.

O ARAÇLAR YANGIN RİSKİ TAŞIYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, araçların geri çağırma nedeni olarak hızlı şarj sırasında aşırı ısınma riski bulunduğu belirtildi. Uzmanlar bu durumun yangın tehlikesine yol açabileceği ifade edildi.

BİNLERCE SÜRÜCÜYE KRİTİK UYARI

NHTSA, yangın riskinin doğrudan hızlı şarj seanslarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Kurum, araç sahiplerini şarj işlemleri sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

19 binden fazla aracını geri çağırmaya başladı

Nissan'ın, geri çağrılan araçların güvenliğini sağlamak için ücretsiz onarım ve güncelleme işlemleri başlatacağı bildirildi. Araç sahiplerine sürecin detayları hakkında kısa süre içinde bilgilendirme yapılması bekleniyor.

