Murat Ülker'den Bomba Fenerbahçe Yanıtı: 'Daha Erken...'
Fenerbahçeliliği ile tanınan Murat Ülker, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülker, stat ismi sponsorluğuna ilişkin soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.
Kaynak: Hürriyet
Türkiye’nin en zengin insanları arasında yer alan ve Fenerbahçe’ye olan sevgisiyle tanınan ünlü iş insanı Murat Ülker’den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Fenerbahçe’nin stadına 2015 yılından bu yana isim sponsoru olan Ülker’in anlaşmasının bu sezonun sonunda sona erecek olmasının ardından isim sponsorluğunun devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Hürriyet’ten Süleyman Arat’ın haberine göre, Murat Ülker’e sponsorluk anlaşmasının yenilenip yenilenmeyeceği soruldu. Ülker, bu soruya, "Henüz zamanı değil. Cevaplamak için erken. Zamanını bekleyelim” cevabını verdi.
Fenerbahçe’ye yatırımların devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soruyu da cevaplayan Ülker, "Yatırdığımız bir şey yok, Fenerbahçe bir sevdadır hatta sevda da demeyelim zira her sevdanın yerini bazen başka sevdalar alabilir. Fenerbahçe sevgisi sevdanın çok ötesinde bir şeydir" ifadelerini açıkladı.