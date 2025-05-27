Murat Ülker'den Bomba Fenerbahçe Yanıtı: 'Daha Erken...'

Fenerbahçe’ye yatırımların devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soruyu da cevaplayan Ülker, "Yatırdığımız bir şey yok, Fenerbahçe bir sevdadır hatta sevda da demeyelim zira her sevdanın yerini bazen başka sevdalar alabilir. Fenerbahçe sevgisi sevdanın çok ötesinde bir şeydir" ifadelerini açıkladı.