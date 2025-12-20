Güllü'nün Kızı Tuğyan Cezaevinden Konuştu: 'Sultan'dan Asla Beklemezdim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz eylül ayında Yalova Çınarcık'taki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Şarkıcının, soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ilk kez cezaevinden konuştu. Tuğyan, yaşadıklarını “zulüm” olarak nitelendirerek sürecin başlangıcından bahsederek Güllü'nün patronunu suçladı.

Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Tuğyan Gülter, “Uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın’dır, onu Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı. Tuğyan açıklamasında, dosyada adı geçen ve itirafçı olduğu ileri sürülen arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da konuştu.

'SULTAN AYLARCA KOYNUMDA AĞLADI'

Sultan Nur Ulu’dan beklemediği bir tutumla karşılaştığını dile getiren Tuğyan, “Benden korkan Sultan aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı. Ondan bunu asla beklemiyordum. Hayal kırıklığı, acı ve kalbimde açtığı büyük bir yara. Beni de yönlendirmeye çalıştılar. Ben günah almam" dedi.

Diğer yandan Güllü’nün evine kamera taktırılmasıyla ilgili iddialara da açıklık getiren Tuğyan, söz konusu gün evde olmadığını söyledi. Tuğyan, “Annem kamerayı, Bursa’da bir arkadaşının evinde görüp beğendiği için taktırmıştı” açıklamasını yaptı.

'BİR GÜN BURADAN ÇIKACAĞIM'

Tuğyan, açıklamalarının devamında da "Annemin kızıyım güçlü duracağım. Süreç ne kadar sürerse sürsün pes etmeyeceğim. Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Haklı olmanın getirdiği bir huzur var, burada olmanın yangını ile karışmış" dedi.

Kaynak: Habertürk