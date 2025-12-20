Güllü'nün Kızı Tuğyan Cezaevinden Konuştu: 'Sultan'dan Asla Beklemezdim'

Şarkıcı Güllü'yü camdan iterek öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ilk kez cezaevinden yaptığı açıklamada suçsuz olduğunu iddia etti. Tuğyan, itirafçı arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan böyle bir şey beklemediğini vurgulayarak "Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım" dedi.

Son Güncelleme:
Güllü'nün Kızı Tuğyan Cezaevinden Konuştu: 'Sultan'dan Asla Beklemezdim'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz eylül ayında Yalova Çınarcık'taki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Şarkıcının, soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ilk kez cezaevinden konuştu. Tuğyan, yaşadıklarını “zulüm” olarak nitelendirerek sürecin başlangıcından bahsederek Güllü'nün patronunu suçladı.

Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Tuğyan Gülter, “Uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın’dır, onu Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı. Tuğyan açıklamasında, dosyada adı geçen ve itirafçı olduğu ileri sürülen arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da konuştu.

'SULTAN AYLARCA KOYNUMDA AĞLADI'

Sultan Nur Ulu’dan beklemediği bir tutumla karşılaştığını dile getiren Tuğyan, “Benden korkan Sultan aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı. Ondan bunu asla beklemiyordum. Hayal kırıklığı, acı ve kalbimde açtığı büyük bir yara. Beni de yönlendirmeye çalıştılar. Ben günah almam" dedi.

Diğer yandan Güllü’nün evine kamera taktırılmasıyla ilgili iddialara da açıklık getiren Tuğyan, söz konusu gün evde olmadığını söyledi. Tuğyan, “Annem kamerayı, Bursa’da bir arkadaşının evinde görüp beğendiği için taktırmıştı” açıklamasını yaptı.

'BİR GÜN BURADAN ÇIKACAĞIM'

Tuğyan, açıklamalarının devamında da "Annemin kızıyım güçlü duracağım. Süreç ne kadar sürerse sürsün pes etmeyeceğim. Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Haklı olmanın getirdiği bir huzur var, burada olmanın yangını ile karışmış" dedi.

Ünlü Yapımcıdan Şoke Eden İddia: 'Güllü Ölmeden 3 Gün Önce Benden Yardım İstedi'Ünlü Yapımcıdan Şoke Eden İddia: 'Güllü Ölmeden 3 Gün Önce Benden Yardım İstedi'Güncel
Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Tutuklanan Kızı Tuğyan İçin Cezaevinde İlginç İddia: Yan Koğuş Detayı Ortaya ÇıktıGüllü’nün Şüpheli Ölümünde Tutuklanan Kızı Tuğyan İçin Cezaevinde İlginç İddia: Yan Koğuş Detayı Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Güllü şarkıcı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
'Uyuşturucu' Sorularını Tek Tek Yanıtladı: İşte Sadettin Saran'ın Savcılık İfadesi İşte Sadettin Saran'ın Savcılık İfadesi
Antalya'da Korkutan Anlar: Boru Patladı, Sular Yükseldi, Araç Bahçeye Sürüklendi Boru Patladı, Sular Yükseldi, Araç Bahçeye Sürüklendi
ÇOK OKUNANLAR
Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti: Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz... Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti
Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçiyordu... Sadettin Saran Serbest Bırakıldı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı
Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor
Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu! Dün Akşam Neden Show Tv Yayınına Çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu
Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Açıkladı Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek?