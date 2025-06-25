Dizi Oyuncusuna Trafikte Dehşeti Yaşattılar! 'Araya Girmeselerdi Öldüreceklerdi'

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Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafik magandalarını uyardığı için Kocaeli Gebze’de dehşeti yaşadı. 25 yaşındaki Akdeniz ile kendisini sıkıştıran kamyonun şoförü arasında tartışma çıktı. Akdeniz, tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından şoför ve kamyondan inen 3 kişi tarafından darp edildi. Yaralanan Akdeniz hastaneye sevk edilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı.

Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, Ankara yönünde ilerleyen şoför, iddiaya göre hafriyat kamyonu ile oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in kullandığı otomobili sıkıştırdı. Şoför daha sonra kamyonu, Akdeniz'in kullandığı otomobilin önüne kırdı. Akdeniz'in şikayetçi olacağını söylemesi üzerine şoför ve kamyondan inen 3 kişi, Akdeniz'i darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Akdeniz, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şikayet sonrası şüphelileri gözaltına aldı.

Yaşadığı dehşet dolu anlara ilişkin konuşan Akdeniz, "Gebze istikametinde seyir halindeyken hafriyat TIR'ı 130 ile gidiyordu. Galiba önüme kırdı. İlk başta bir şey demedim sonra onu geçtim. Devam ederek sağ şeride geçti. Makas atmaya başladı. Sağ şeritteki araba bir anda yavaşlayınca, bir anda tekrar önüme kırdı. Bu sefer kornaya bastım. Çünkü beni neredeyse bariyerlere sıkıştırıyordu. Daha sonrasında onu videoya çekmeye çalıştım ama beceremedim. Böyle bir şeyi ilk defa denedim. Sonrasında benim video çektiğimi görünce iyice kornaya basıp arkama iyice yapıştı. 120 ile gidiyorum, 120 ile tamponumdaydı. Sonrasında elimi camdan çıkarıp, 'sana ceza yazdıracağım, şikayet edeceğim' dedim. 'Bana sağa geç' diye işaret yapmaya başladı. İyice dibime girince sağa kaçtım" ifadelerini kullandı.

'ÖLDÜRENE KADAR DÖVECEKLERDİ'

Akdeniz, olayı anlatmaya şöyle devam etti:

"Emniyet şeridinde durduktan sonra kendisine ceza yazdıracağımı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şikayet sistemine şikayet edeceğimi, fotoğrafını, videosunu çektiğimi söyledim. O da bana, 'senin gibi bilmem neler yüzünden beni videoya çekip, attıkları için daha önce zaten hapis yattım' dedi ve üzerime gelmeye başladı. Elimle itekledim sonra yumruk atmaya başladı. Kendimi savunmaya çalıştım ama 2 kişilik olması gereken TIR'dan 4 kişi indi. 4 kişi inip, beni yere yatırıp tekme-tokat boynuma, kafama, yüzüme, her yerime vurmaya başladı. Başka kamyoncular, TIR'cılar durup araya girmeseydi; büyük ihtimalle öldürene kadar döveceklerdi. Onlar araya girdi. Arabaya binip kapıyı kilitleyene kadar bile vurmaya devam ettiler"

Ekipler olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA