Murat Kurum Duyurdu: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım! Vatandaş Devletin Kiracısı Olacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul için kritik kararı açıkladı. Kurum, "İstanbul'da kiralık konut yaparak hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş olacağız hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası Meclisi Haziran Ayı Olağan toplantısında konuşan Kurum, kritik mesajlar verdi. Kurum, yıl sonuna kadar 81 ilde yeni bir sosyal konut projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

SANAYİ TESİSLERİ DE GÜÇLENDİRİLECEK

Öte yandan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin arından sanayi tesislerinin de depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu alanda hızlı hareket etmemiz gerektiğini söylemeliyiz. 6 Şubat depremlerinde seferberlik şuuruyla 11 ilimizin yardımına koştuk. Burada 11 ilin yanında 81 ilin de sanayi tesislerindeki sorunları gördük. 11 ilimiz için gece gündüz koşturuyoruz" dedi.

Kurum, İstanbul’daki sanayi tesislerinin de Anadolu’ya taşınma sürecinin başlayacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi