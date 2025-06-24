TOKİ'den Dev Konut Kampanyası: İstanbul ve Ankara'da Yüzde 20 İndirimli Konut Satışı Başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini satışa çıkarıyor. 1-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek açık artırmalar, hem fiziki olarak Ankara ve İstanbul’da belirlenen adreslerde hem de çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.

TOKİ'DEN 2 SEÇENEKLİ ÖDEME PLANI

Satışa katılmak isteyenlerin, belirlenen arsa değerlerine göre teminat ödemesi yapması gerekiyor. Alıcılar, yüzde 25 peşinatla 60 ay vadeli ödeme planından faydalanabilecek. Dileyenler ise konut veya iş yerinin tamamını peşin ödeyerek yüzde 20 indirim kazanacak.