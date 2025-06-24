TOKİ'den Dev Konut Kampanyası: İstanbul ve Ankara'da Yüzde 20 İndirimli Konut Satışı Başlıyor

TOKİ, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor. 1-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek müzayedelere hem yüz yüze hem de çevrim içi katılım sağlanabilecek. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanacak, 60 ay vadeli ödeme seçeneği de sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi

TOKİ Konut
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TOKİ'den Dev Konut Kampanyası: İstanbul ve Ankara'da Yüzde 20 İndirimli Konut Satışı Başlıyor - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini satışa çıkarıyor. 1-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek açık artırmalar, hem fiziki olarak Ankara ve İstanbul’da belirlenen adreslerde hem de çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.

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Satışa katılmak isteyenlerin, belirlenen arsa değerlerine göre teminat ödemesi yapması gerekiyor. Alıcılar, yüzde 25 peşinatla 60 ay vadeli ödeme planından faydalanabilecek. Dileyenler ise konut veya iş yerinin tamamını peşin ödeyerek yüzde 20 indirim kazanacak.

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TOKİ'den Dev Konut Kampanyası: İstanbul ve Ankara'da Yüzde 20 İndirimli Konut Satışı Başlıyor - Resim: 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA HANGİ GÜN, NEREDE YAPILACAK?

TOKİ’nin müzayede takvimine göre satışlar 3 güne yayılacak:

1 Temmuz 2025

Ankara: 36 konut

Giresun: 4 konut, 2 iş yeri

İstanbul: 92 konut, 64 iş yeri

Konya: 17 konut

Mersin: 31 konut

Trabzon: 1 konut

2 Temmuz 2025

Samsun: 257 konut ve iş yeri

3 Temmuz 2025

Bingöl: 165 konut, 150 iş yeri

Diyarbakır: 40 konut

Açık artırmalar saat 10.30’da başlayacak.

Katılımcılar, satışa İstanbul Küçükçekmece’de bulunan TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu veya Ankara Yenimahalle’deki İlkbank Sosyal Tesisleri’nde yüz yüze katılabilecek. Ayrıca, dileyenler internet üzerinden çevrim içi teklif vererek müzayedeye uzaktan da dahil olabilecek.

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TOKİ'den Dev Konut Kampanyası: İstanbul ve Ankara'da Yüzde 20 İndirimli Konut Satışı Başlıyor - Resim: 3

KATILIM ŞARTLARI VE TEMİNAT DETAYLARI

Müzayedeye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, taşınmazın tahmini (muhammen) bedeline göre belirlenen katılım teminatını Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin Halkbank Halkalı Şubesi’ndeki hesabına yatırmak zorunda.

Teminat miktarları şöyle:

3 milyon TL’ye kadar olan taşınmazlar için: 300.000 TL

3-6 milyon TL arası: 600.000 TL

6-12 milyon TL arası: 1.200.000 TL

12-24 milyon TL arası: 2.400.000 TL

24 milyon TL ve üzeri: 4.800.000 TL

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