TOKİ'den Dev Konut Kampanyası: İstanbul ve Ankara'da Yüzde 20 İndirimli Konut Satışı Başlıyor
TOKİ, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor. 1-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek müzayedelere hem yüz yüze hem de çevrim içi katılım sağlanabilecek. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanacak, 60 ay vadeli ödeme seçeneği de sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini satışa çıkarıyor. 1-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek açık artırmalar, hem fiziki olarak Ankara ve İstanbul’da belirlenen adreslerde hem de çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.
TOKİ'DEN 2 SEÇENEKLİ ÖDEME PLANI
Satışa katılmak isteyenlerin, belirlenen arsa değerlerine göre teminat ödemesi yapması gerekiyor. Alıcılar, yüzde 25 peşinatla 60 ay vadeli ödeme planından faydalanabilecek. Dileyenler ise konut veya iş yerinin tamamını peşin ödeyerek yüzde 20 indirim kazanacak.
TOKİ AÇIK ARTIRMA HANGİ GÜN, NEREDE YAPILACAK?
TOKİ’nin müzayede takvimine göre satışlar 3 güne yayılacak:
1 Temmuz 2025
Ankara: 36 konut
Giresun: 4 konut, 2 iş yeri
İstanbul: 92 konut, 64 iş yeri
Konya: 17 konut
Mersin: 31 konut
Trabzon: 1 konut
2 Temmuz 2025
Samsun: 257 konut ve iş yeri
3 Temmuz 2025
Bingöl: 165 konut, 150 iş yeri
Diyarbakır: 40 konut
Açık artırmalar saat 10.30’da başlayacak.
Katılımcılar, satışa İstanbul Küçükçekmece’de bulunan TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu veya Ankara Yenimahalle’deki İlkbank Sosyal Tesisleri’nde yüz yüze katılabilecek. Ayrıca, dileyenler internet üzerinden çevrim içi teklif vererek müzayedeye uzaktan da dahil olabilecek.
KATILIM ŞARTLARI VE TEMİNAT DETAYLARI
Müzayedeye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, taşınmazın tahmini (muhammen) bedeline göre belirlenen katılım teminatını Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin Halkbank Halkalı Şubesi’ndeki hesabına yatırmak zorunda.
Teminat miktarları şöyle:
3 milyon TL’ye kadar olan taşınmazlar için: 300.000 TL
3-6 milyon TL arası: 600.000 TL
6-12 milyon TL arası: 1.200.000 TL
12-24 milyon TL arası: 2.400.000 TL
24 milyon TL ve üzeri: 4.800.000 TL