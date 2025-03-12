İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç
Çalışanlara mobbing her geçen gün artarken Meclis Araştırma Komisyonu’ndan ortaya konulan veriler herkesi şaşırttı. Özek sektörde erkek çalışana yapılan psikolojik taciz konusunda yapılan şikayet başvuruları yüzde 80’in üzerine çıktı. Konuya ilişkin konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, “Sadece kadına değil, erkek çalışana mobbing ve şiddet konusunda da disiplinler ve siyaset üstü bir çalışma yapmamız gerekiyor” dedi.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Meclis Araştırma Komisyonu’na şaşkınlık yaratan bir veri sunuldu. Bu kapsamda iş yerinde psikolojik taciz başvurusu yapan erkeklerin oranının kadınlardan daha fazla olduğu belirtildi. Kamu kurumlarında bu rakam yüzde 57 iken özel sektörde yüzde 81 olarak kaydedildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise psikolojik taciz başvurusu yapan erkek çalışanların son 10 yılda giderek arttığına dikkat çekerek, “19 Mart 2011 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında toplam 144 bin 392 adet mobbing ile ilgili Alo 170 üzerinden alınan çağrıların 117 bini, yani yüzde 81’i özel sektör çalışanlarından; 27 bini, yani yüzde 19’u ise kamu sektörü çalışanlarından geldi. Yine, aynı tarihler arasında toplam 144 bin 392 adet mobbing ile ilgili hattımıza gelen çağrıların yüzde 82’si erkek çalışandan, yüzde 18’i kadın çalışanlardan geldi” dedi.
ÖZELDE SANAYİ, KAMUDA SAĞLIK İLK SIRADA
Dünya Gazetesi’nden Ferit Parlak’ın haberine göre, kamu ve özel sektörde başvuruda bulunan kadın çalışanların yüzde 23,96’sı, erkek çalışanların ise yüzde 27,60’ının 29 - 33 yaş aralığında olduğu belirtildi. Kamu ve özelde en çok mobbing başvurusu yapılan sektörler de ortaya çıktı.
Özel sektörde listenin ilk üçünde o sektörler var:
Sanayi sektörü – Yüzde 15,42
Mağaza / market sektörü – Yüzde 10
Özel sağlık hizmetleri sektörü – Yüzde 4
Kamudaki başvurular:
Hastane – Yüzde 16,64
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli – Yüzde 12
Üniversite Personeli – Yüzde 6,85
BAKAN IŞIKHAN’I ZORLAYAN SORU
Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu erkek çalışana mobbingdeki oransal artışı, soru olarak yöneltti:
“Kamuda taciz başvurusu yapanların yüzde 57’si erkek, yani kadınlardan daha fazla. Özel sektörde taciz başvurusu yapanların yüzde 81’ini erkeklerin oluşturması da şaşırtıcı. Özel sektör liyakata göre, çalışmaya göre istihdam ettiğine göre niye çalışanlarına mobbing özel sektörde daha fazla?”
Soruyu cevaplayan Bakan Işıkhan, “Psikolojik taciz olarak ifade ettiğimiz mobbingin incelenmesi de araştırılması da kolay bir olgu değil. Mobbinge mağdur kalanların da bunu açıkça ifade etmesi, dile getirilmesi gerçekten çok zor bir durum. Daha kapsamlı odak gurupları içeren araştırmaların yapılmasına ben de bir akademisyen olarak ihtiyaç olduğunu hissediyorum” diye konuştu.
Erkek çalışanlar için de siyaset üstü bir çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Işıkhan şunları belirtti:
“Mobbing olgusunun ortaya çıkma sebepleri arasında en çok yani yüzde 37,78 oranıyla saldırganın kişilik özelliği yer almaktadır. Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların şikâyet dağılımına baktığımızda, ilk yüzde 50’lik bölümünü istifaya zorlama, kötü muameleye maruz kalma ve görev değişikliği oluşturmaktadır. Mobbing ve şiddet konusunda siyaset üstü çalışma yapmamız lazım.”