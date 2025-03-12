İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç

Soruyu cevaplayan Bakan Işıkhan, “Psikolojik taciz olarak ifade ettiğimiz mobbingin incelenmesi de araştırılması da kolay bir olgu değil. Mobbinge mağdur kalanların da bunu açıkça ifade etmesi, dile getirilmesi gerçekten çok zor bir durum. Daha kapsamlı odak gurupları içeren araştırmaların yapılmasına ben de bir akademisyen olarak ihtiyaç olduğunu hissediyorum” diye konuştu.