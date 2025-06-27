DEM Parti’den 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Silah Bizim Elimizde Değil'

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Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, çözüm sürecinin usul ve esaslarına ilişkin tartışmaların siyasi partiler arasında bundan sonraki görüşmelerde de süreceğini belirtti.

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin Meclis'te kurulacak komisyonla ilgili açıklamalarda bulunan Doğan, "Komisyonun yasayla kurulması elbette bizim için önemli ancak bu da bir mutabakatı gerektirir” dedi. “Silahların bırakılmasının asıl muhatabı, silahı elinde bulunduranlardır” ifadelerini kullanan Doğan, “Silah DEM Parti’nin elinde değil. Ancak silahların bırakılması ve demokratik siyaset alanının genişlemesi DEM Parti’nin taleplerinden biri" diye konuştu.

'BU BİR RÖVANŞ DAVASI'

Kobani davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, “400 yılı aşkın cezalar verildi. Sadece siyaset yaptıkları için insanlar uzun yıllar hapis cezasına mahkûm edildi. Bu kararın hukuki dayanağı yok” yorumunu yaptı. “13 ay sonra hazırlanan gerekçeli karar metni, hukukun değil siyasi bir intikamın ürünü” diyen Doğan, Selahattin Demirtaş’ın savunmasından alıntıyla, “Bu bir siyasi intikam davası, bu bir rövanş davası” dedi.

Doğan ayrıca, “Türkiye’de tweet attığı için insanlar 9 yıldır cezaevinde tutuluyor. Siyasetçilere, gazetecilere yönelik baskılar artıyor. Gazetecilik fiilen kuşatılmış durumda. Bu tehdit ve gözdağı politikalarından vazgeçilmesini hep beraber görmek isteriz. Yazmak, konuşmak, protesto etmek suç değildir. Siyaset hakkı engellenemez” mesajını verdi.

'MUTABAKAT ŞART'

Çözüm süreciyle ilgili komisyon tartışmalarına da değinen DEM Parti Sözcüsü, “Komisyonun yasayla kurulması önemli ancak siyasi partiler arasında mutabakat şart. Bizim silahımız yok ama sürecin ilerlemesi için silahların bırakılması ve demokratik siyaset alanının genişlemesi bizim önceliğimiz” dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un inisiyatif almasını olumlu karşıladıklarını belirten Doğan, “İmralı heyetimiz Meclis Başkanı ile görüştü. Bu sürecin insana, hayata dokunduğunu unutmamalıyız." dedi ve sürecin hukuki ve demokratik bir zeminde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

“Komisyon kurulmalı” diyen Doğan şunları kaydetti:

“Bu çok önemli bir şey, biz DEM Parti olarak bunu çok büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konudaki taslağımız hazır. Bu taslağı pazartesi günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a ve diğer siyasi partilerin de yapacağı gibi biz de sunacağız. Bu konuda Meclis Başkanı'nın inisiyatif almış olması ve grup başkanvekillerini toplamış olması, onların fikirlerine başvurmuş olması da çok önemli. Komisyon konusunda kendilerinin yapıcı yaklaşımlarını değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yaptığı açıklamalar var konuya ilişkin. Tüm bunlar genel olarak bir konsensüse işaret ediyor. Bu konsensüsle ilgili detaylı bilgiler verebilecek durumda değiliz. Çünkü buna ilişkin görüşmeler devam ediyor. Dün İmralı heyetimiz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir görüşme gerçekleştirdiler.”

'SİLAHLAR DEVRE DIŞI BIRAKILMALI'

Sözünü ettikleri konunun insan hayatıyla ilgili olduğunu dile getiren Doğan, “Biz silahların tümden devre dışı bırakılması ve bunun için gerekli tüm mekanizmaların bir an evvel geciktirilmeden oluşturulmasının, hukuki zeminin, bununla birlikte eş zamanlı oluşabilecek bir siyasi atmosferin neden önemli olduğunu hep beraber yaşayarak gördük.” değerlendirmesinde bulundu.

'SİLAH DEM PARTİ'NİN ELİNDE DEĞİL'

DEM Parti Sözcüsü Doğan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Komisyonun yasayla kurulması elbette bizim için önemli ancak bu da bir mutabakatı gerektirir. Dolayısıyla usul ve esaslara ilişkin tartışmaların siyasi partiler arasında bundan sonraki görüşmelerde de süreceğini belirtmek isteriz. Silahların bırakılmasının asıl muhatabı, silahı elinde bulunduranlar. Silah DEM Parti’nin elinde değil. Ancak silahların bırakılması ve demokratik siyaset alanının genişlemesi DEM Parti’nin taleplerinden biri."

Kaynak: Haber Merkezi