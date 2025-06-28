Özgür Özel'den Eleştirilere Net Yanıt: 'Bu Ekrem İmamoğlu Değil, Ekmek Mücadelesi'

CHP lideri Özgür Özel, kurultay davası öncesinde gündemde yer alan tartışmalara yanıt verdi. Özel, "CHP'nin tüm gündemi Ekrem İmamoğlu olmamalı" eleştirisine karşı "Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde, tek adamların kendilerine karşı herkesin başını vurdukları yerde ekonomi de iyiye gitmez. Bu sadece Ekrem İmamoğlu mücadelesi değil, aynı zamanda ekmek mücadelesidir" dedi.

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Özgür Özel'den Eleştirilere Net Yanıt: 'Bu Ekrem İmamoğlu Değil, Ekmek Mücadelesi'
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Partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talep edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Haziran'da görülecek dava öncesinde Nefes gazetesine röportaj verdi. Gündeme ilişkin tartışmalara yanıt veren CHP lideri, olası bir kayyım ya da butlan kararını kabul etmeyeceklerini ifade ederek, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalara da yanıt verdi.

'NE BUTLAN NE KAYYUM OLACAK'

Nefes gazetesinden Deniz Zeyrek'e konuşan Özgür Özel, kurultay davasıyla alakalı "Ne butlan olacak ne kayyum olacak! Olsa dahi partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak dursun" dedi. Özel, partinin bu konuyla alakalı fikren bölünmesine de tepki göstererek, "Bu ekonomik kriz ortamında AK Parti siyaseten bu kadar yanlış adım atarken, iktidar siyaseten bu kadar panik içinde görünürken bizim partimiz bir tek böyle akıl almaz bir tartışmayla geriletilebilir" diye konuştu.

Özgür Özel'den Eleştirilere Net Yanıt: 'Bu Ekrem İmamoğlu Değil, Ekmek Mücadelesi' - Resim : 1

'BÖYLE BİR ORTAMDA EKONOMİ DE İYİ OLMAZ'

Ana muhalefet lideri, son günlerde ortaya atılan "CHP'nin tüm gündeminin Ekrem İmamoğlu" olduğu eleştirisi ve "Diğer sorunlar için kafa yorulmuyor" iddialarına da yanıt verdi. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun vahametini işaret eden Özel, "Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde, tek adamların kendilerine karşı herkesin başını vurdukları yerde ekonomi de iyiye gitmez" dedi.

'BU EKMEK MÜCADELESİ'

Mücadelenin sadece Ekrem İmamoğlu için olmadığını vurgulayan CHP lideri, "Aynı zamanda ekmek mücadelesidir. Bu mücadele Ekrem başkanı kurtarabilir, özgürlüklerine kavuşturabilir ve sonra seçimleri kazanabilirsek, Ekrem Bey’e adalet getirdiği gibi, vergide de mutfakta da gelir paylaşımında da adalet getirecek" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve 10 belediye başkanının içerde olmasının siyasi bir mesele olduğunu dile getiren Özel, "Tayyip Erdoğan, kendisinden sonraki Cumhurbaşkanı’nı, Cumhurbaşkanı adayımızı, kendisini İstanbul’da üç kez yenen Ekrem İmamoğlu’na darbe girişiminde bulunuyor. Aylardır yapılan yandaş medyaya servis edilen iddialar teker teker çöküyor" dedi.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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