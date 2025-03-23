İBB Soruşturmasında 89 Kişiye Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, 89 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplam 99 kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma başlatıldı. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

89 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 5’ini “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet almak”, “irtikap” ve “kişisel verileri ele geçirmek” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti. Ayrıca, 84 kişi hakkında “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet almak” ve “rüşvet vermek” suçlarından tutuklama istendi.

Şüphelilerin sulh ceza hâkimliğindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA-DHA