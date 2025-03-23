The Guardian 'İmamoğlu' Protestolarını Manşetine Taşıdı: 'Eylemler Demokrasi Mücadelesine Dönüştü'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar dünya basınında geniş yer buldu. The Guardian gazetesi, eylemleri, "Protestolar demokrasi mücadelesine dönüştü" başlığıyla manşetine taşıdı.

The Guardian 'İmamoğlu' Protestolarını Manşetine Taşıdı: 'Eylemler Demokrasi Mücadelesine Dönüştü'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde protesto gösterileri başladı. Günlerdir devam eden protestolar, dünya basınında da geniş yer buldu. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, eylemleri manşetine taşıdı. The Guardian'ın haberi, günün en çok okunan haberi oldu.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜ"

Gazete haberinde "Türkiye'de İstanbul Belediye Başkanı protestoları 'demokrasi mücadelesine' dönüştü" başlığını kullandı. Eyleme katılanların biber gazından korunmak ve yüz tanıma teknolojisinden kaçınmak için maske kullandığı belirtildi.

The Guardian 'İmamoğlu' Protestolarını Manşetine Taşıdı: 'Eylemler Demokrasi Mücadelesine Dönüştü' - Resim : 1

"RAKİBİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMA HAMLESİ"

"Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanının geçen hafta şafak vakti yapılan bir baskınla tutuklanması, ülkenin demokrasiden uzaklaşmasının uzun süreli gidişatında bir dönüm noktasıydı." denilen haberde, "Bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşan seçimlerde kendisini yenebilecek tek rakibini devre dışı bırakma hamlesi olduğu düşünülüyor." ifadeleri yer aldı.

The Guardian 'İmamoğlu' Protestolarını Manşetine Taşıdı: 'Eylemler Demokrasi Mücadelesine Dönüştü' - Resim : 2

"YILLAR BOYUNCA BİRİKEN BASKIYA YANIT"

Haberde, göstericiler arasında yer alan Azra adlı vatandaşın "Bu İmamoğlu'ndan daha büyük bir konu. Demokrasi, hukuk ve eşit haklar için bir mücadele söz konusu" ifadelerine yer verilirken, Diler adlı bir başka protestocunun gösterileri "yıllar boyunca biriken baskıya bir yanıt" olarak nitelendirdiği ve "Ekonomide, eğitimde, sağlık sisteminde sorunlar var." dediği kaydedildi.

"ULUSLARARASI TEPKİ YETERSİZ KALDI"

Öte yandan gazete, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından değer kaybeden Türk lirasını desteklemek için rekor seviyede 11,5 milyar dolar harcandığını da yazdı. Gözaltı kararının ardından uluslararası tepkilerin yetersiz kaldığı da vurgulandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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