Konya'da İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü: 16 Gözaltı

Konya'da İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi. CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen destek yürüyüşün ardından yeniden yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. 16 kişi gözaltına alındı.

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Konya’da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki olarak CHP İl Başkanlığı tarafından destek yürüyüşü düzenlendi. Meram ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş, CHP Konya İl Başkanlığı önünde sona erdi.

Yürüyüş sonrasında kalabalığın büyük bölümü alandan ayrılırken, bir grup tekrar yürüyüş yapmak istedi. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan gruba müdahale edildi. Çıkan arbede sırasında 16 kişi gözaltına alınırken, 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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