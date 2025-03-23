İmamoğlu Kararı Piyasayı Sarstı: En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu
Geride kalan hafta finans piyasaları açısından oldukça hareketli geçti. Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşanırken, döviz ve emtialar değer kazandı. Merkez Bankası’nın müdahaleleri piyasaları baskılamak için yeterli olmazken, yatırımcılar "Önümüzdeki hafta piyasalarda neler olacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, piyasalar üzerinde büyük etki yarattı. Borsa İstanbul, o gün ve haftanın kapanışında iki kez devre kesici uyguladı.
Dolar/TL kuru ise 41 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası, piyasaya ilk gün 8 milyar dolar, ikinci gün 11 milyar dolar olmak üzere toplamda 19 milyar dolar döviz sürdü. Ancak bu müdahaleler, TL üzerindeki baskıyı tam olarak hafifletmeye yetmedi. Ayrıca, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle ek olarak 1,1 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi.
BORSA ÇAKILDI, ALTIN VE DÖVİZ UÇUŞA GEÇTİ
Haftanın sonunda piyasalarda kazananlar ve kaybedenler netleşti. Borsada seyir şu şekilde oldu:
Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 16,57 kayıpla 9.044,64 puanda kapattı. Hafta boyunca en düşük 8.984,54, en yüksek ise 10.902,61 puanı gördü.
Gram altın yüzde 4,17 artarak 3.671 TL’ye,
Cumhuriyet altını yüzde 4,13 artışla 24.846 TL’ye,
Çeyrek altın ise yüzde 4,22 yükselişle 6.152 TL’ye ulaştı.
Dolar/TL kuru, hafta içinde 41,65 ile tarihi zirvesini gördükten sonra yüzde 3,65 artarak 38,01 TL’ye geriledi.
Euro/TL ise yüzde 3,57 yükselerek 41,34 TL oldu.
YATIRIM FONLARINDA KIYMETLİ MADENLER ÖNE ÇIKTI
Bu hafta yatırım fonları genel olarak değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,49, emeklilik fonları ise yüzde 2,60 değer kaybetti. Ancak, fon kategorileri arasında en çok kazandıran grup kıymetli maden fonları oldu ve yüzde 5,83 oranında değer kazandı.
Piyasalar önümüzdeki hafta da Merkez Bankası'nın olası müdahaleleri, küresel piyasalardaki gelişmeler ve siyasi atmosferin etkilerini yakından takip edecek. Gözler, döviz kuru ve altındaki dalgalanmalarla birlikte Borsa İstanbul'un toparlanıp toparlanamayacağında olacak.