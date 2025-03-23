İmamoğlu Kararı Piyasayı Sarstı: En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu

YATIRIM FONLARINDA KIYMETLİ MADENLER ÖNE ÇIKTI

Bu hafta yatırım fonları genel olarak değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,49, emeklilik fonları ise yüzde 2,60 değer kaybetti. Ancak, fon kategorileri arasında en çok kazandıran grup kıymetli maden fonları oldu ve yüzde 5,83 oranında değer kazandı.

Piyasalar önümüzdeki hafta da Merkez Bankası'nın olası müdahaleleri, küresel piyasalardaki gelişmeler ve siyasi atmosferin etkilerini yakından takip edecek. Gözler, döviz kuru ve altındaki dalgalanmalarla birlikte Borsa İstanbul'un toparlanıp toparlanamayacağında olacak.