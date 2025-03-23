İspanya'nın Başkenti Madrid'de 'İmamoğlu' Eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması tüm Türkiye’de protesto edilirken, yurt dışından da eylem haberleri gelmeye devam ediyor.

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, İspanya’nın başkenti Madrid’de de protesto edildi. Türkiye İşçi Partisi’nin çağrısıyla çok sayıda kişi protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, Türkçe ve İspanyolca “Saray rejiminin halkın iradesini yok sayan darbe girişimine karşı Madrid’den direnişe ses verdik”, "Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharı engelleyemezsiniz", "Adalet susarsa biz konuşuruz", "Biz bu karanlık yolun sonunda doğaca güneşi görüyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemde yapılan basın açıklamasında, söz konusu gözaltılar ‘darbe girişimi’ olarak adlandırılırken, “Muhalefet liderlerinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en güçlü rakibi olarak görülen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındı ve yolsuzluk ile terör bağlantıları iddiasıyla suçlanıyor. İmamoğlu’nun gözaltına alınması, daha önce hapse atılan siyasetçiler, aktivistler ve gazeteciler listesine ekleniyor. Bu isimler arasında Selahattin Demirtaş ve iki yıl önceki depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’ın seçilen milletvekili Can Atalay da yer alıyor” denildi.

Açıklama, “Ne zaman ki işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler sokakları dolduracak, o zaman bu haramileri def edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözleriyle noktalandı.

Kaynak: ANKA