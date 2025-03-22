ABD'de Parkta Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

ABD'nin New Mexico eyaletinin Las Cruces ilçesinde bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerel saatle 10.00'da silahlı saldırı düzenlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, saldırıya şahit olanlardan bilgi paylaşımında bulunmalarını istedi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Las Cruces, ABD'nin Meksika sınırının yaklaşık 66 kilometre kuzeyinde, Chihuahuan Çölü'nün kenarında yer alıyor.

Kaynak: AA