Vatikan Nefesini Tuttu: Papa Franciscus İçin 37 Gün Sonra Kritik Açıklama

Şubat ayında ağır bronşit geçiren ve 37 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi'nde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuna ilişkin doktorları Profesör Sergio Alfieri ve Doktor Luigi Carbone bir basın toplantısı düzenledi.

YARIN TABURCU EDİLECEK

Prof. Alfieri, beklenen iyi haberi vererek, "Papa, yarın hastaneden taburcu edilecek. İki haftadır stabil durumda." dedi. Papa’nın Vatikan’daki Santa Marta Konukevi’ne döneceğini belirten Alfieri, en az iki ay sürecek nekahet döneminde yoğun fiziksel aktivitelerden ve kalabalık ziyaretlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

DOKTORUNDAN UYARI

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Alfieri, Papa’nın bu süreçte iki kez hayati tehlike atlattığını aktardı. Çift taraflı zatürrenin tamamen iyileştiğini ancak polimikrobiyal enfeksiyonun sürdüğünü belirten doktor, tam iyileşme için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

NE ZAMAN İYİLEŞECEĞİ BELİRSİZ

Dr. Carbone ise Papa’nın konuşma yetisini ne zaman tam olarak geri kazanacağının belirsiz olduğunu ancak kısa sürede iyileşmesini beklediklerini ifade etti. Mevcut sağlık durumunun endişe verici bir noktada olmadığını belirten Carbone, bazı nükslerin yaşanabileceğine de dikkat çekti.

Doktorlar ayrıca Papa’nın Covid-19 geçirmediğini, diyabeti olmadığını ve tedavi sürecinde tıbbi tavsiyelere uyan örnek bir hasta olduğunu vurguladı. Papa'nın taburcu edileceğini öğrendiğinde büyük mutluluk duyduğu da aktarıldı.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın mayıs sonunda Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı dolayısıyla Türkiye’nin İznik kentine bir ziyaret planladığına dair çıkan haberler üzerine, "Bu seyahat hiçbir zaman Vatikan tarafından resmi olarak duyurulmadı ve Papa'nın sağlık durumuna göre karar alınacaktır" açıklamasını yaptı.

Bruni ayrıca Papa’nın yarın hastanede pazar duasını gerçekleştireceğini, ardından en kısa sürede Vatikan’a dönmek üzere taburcu edileceğini bildirdi.

14 ŞUBATTAN BERİ HASTANEDE

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’ta halka açık etkinliklerde bronşit nedeniyle konuşmakta zorlandığını belirtmiş ve konuşma metinlerini yardımcılarının okumasını istemişti.

14 Şubat’ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa’ya solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon teşhisi konuldu. 18 Şubat’ta hastalığının çift taraflı zatürreye dönüştüğü ve durumunun karmaşık bir tablo çizdiği açıklandı.

22 Şubat’ta astım krizi geçiren Papa’nın durumu kritik olarak değerlendirildi. 28 Şubat’ta bronkospazm krizi nedeniyle mekanik ventilasyon uygulandığı ve olumlu sonuç alındığı bildirildi.

3 Mart’ta iki kez akut solunum yetmezliği yaşayan Papa, invaziv olmayan mekanik ventilasyon desteğiyle tedavi edildi. 4 Mart’tan itibaren sağlık durumu stabil seyrederken, hafif iyileşme belirtileri gözlendi.

12 Mart’ta çekilen son göğüs röntgeninin iyileşme sürecini doğruladığı belirtilirken, 16 Mart’ta Papa'nın hastane odasındaki şapelde dua ederken çekilen fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kare, hastaneye yatışından bu yana yayımlanan ilk fotoğraf oldu.

Kaynak: AA