Hamas'ın Üst Düzey İsmi Öldürüldü

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Yasama Meclisi Üyesi Dr. Salah el-Berdevil, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti. Berdevil'in eşi de saldırıda yaşamını yitirdi.

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Hamas'ın Üst Düzey İsmi Öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda, Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Yasama Meclisi Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ile eşi hayatını kaybetti.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Berdevil ve eşinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan çadırlarında teheccüd namazı kılarken İsrail'in saldırısına hedef olduğu belirtildi.

Açıklamada, Filistinli şehitlerin kanının özgürlük mücadelesine güç katacağı vurgulanarak, İsrail’in bu saldırılarla Filistin halkının kararlılığını kıramayacağı ifade edildi. Berdevil ve eşine Allah’tan rahmet dilenirken, ailelerine ve Filistin halkına başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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