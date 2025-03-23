Kırklareli'nde Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli’nde Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Kırklareli Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar eğlenceli aktivitelerle bayramın keyfini çıkardı.

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Kırklareli'nde Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Etkinlik kapsamında, çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi. Ayrıca, belediyenin çocuk ve kadın ritim grubu gösteri sundu.

NEVRUZ ATEŞİ YAKILDI

Törenin ilerleyen saatlerinde, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut, birlikte nevruz ateşini yaktı. Başkan Bulut, ateşin üzerinden atlayarak Nevruz’un simgesel geleneğini yerine getirdi.

ÇOCUKLARA UÇURTMA VE BALON DAĞITILDI

Etkinlikte demir dövülmesinin ardından Başkan Bulut, çocuklara uçurtma ve balon dağıtarak bayram sevincini paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANI BULUT'TAN NEVRUZ MESAJI

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Derya Bulut, Nevruz Bayramı'nın Türk milleti için önemli bir anlam taşıdığını belirtti. Bayramın tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de coşkuyla kutlandığını ifade eden Bulut, Nevruz’un ve baharın gelişinin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

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